Bolivya: Başkan Arce "kendine karşı darbe" iddialarını öfkeyle reddetti

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, hükümetine karşı başlatılan darbe girişiminin arkasında kendisinin olduğu yönündeki suçlamaları öfkeyle, "yalan" diye nitelerken darbenin elebaşı olan generalin kendi başına hareket ettiğini ve onu adaletin karşısına çıkartmaya yemin ettiğini söyledi.

Arce'nin çarşamba günkü başarısız darbe girişiminden sonra medyaya yaptığı ilk açıklama olayın başını çeken general Juan José Zúñiga'nın, hiçbir kanıt sunmadan başkanın kendisine, zayıflayan popülaritesini artırmak için bir hileyle isyanı gerçekleştirme emrini verdiğini iddia etmesinin ardından geldi.

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Spekülasyonlar

Bu durum, hükümetin çoğu asker 17 kişinin tutuklandığını duyurmasından sonra da darbeye ilişkin gerçeklere dair spekülasyonları alevlendirdi. Muhalefet senatörleri ve hükümet karşıtları da kuşkucular korosuna katıldılar ve isyanı "kendisine karşı darbe" olarak nitelemeye başladılar.

AP'nin haberine göre, kimi Bolivyalılar Zúñiga'nın iddialarına inandıklarını söylüyor. 48 yaşındaki avukat Evaristo Mamani, "Devlet istihbaratıyla oyun oynuyorlar çünkü kimse bunun gerçek bir darbe olduğuna inanmıyor" dedi.

Arce: "Popülarite için halkın

kanını dökecek politikacı değilim"

İddialar Arce ve hükümeti tarafından şiddetle reddedildi. Arce Perşembe günü, "Ben halkın kanıyla popülerite kazanmaya kalkışacak bir politikacı değilim" dedi.

Bu arada Arce yanlılarının başkanlık sarayı önündeki gösterileri ve ekonomik sıkıntılar içindeki ülkeyi sarsan başarısız darbeyle ilgili olarak yürütülen tutuklamalar, güç durumdaki lidere siyasal bir soluk alma fırsatı sağladı.

Bolivya hükümetinin başkanlık sarayına yönelik kısa süreli saldırıyı darbe girişimi olarak nitelemesinden az sonra ordu ve donanma komutanları tutuklandı ve Çarşamba günkü isyanın ele başıları olarak kamuoyu önüne çıkarıldı.

Tutuklanan komutanlar 15

yıl ağır hapisle yargılanacak

Tutuklanan 17 kişi arasında, önceki gün gözaltına alınan genelkurmay başkanı Orgeneral Zúñiga ve eski donanma Koramiral Yardımcısı Juan Arnez Salvador da bulunuyor. Bolivya başsavcısı César Siles, hepsinin silahlı ayaklanma ve hükümeti devirmek üzere isyan suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu ve 15 yıl ya da daha ağır hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

ASKERLER BAŞKANLIK SARAYINA SALDIRDI Bolivya'da halk ve hükümet darbe girişimini bastırdı

Başkan, darbe planında sadece askeri yetkililerin yer almadığını, aynı zamanda ordudan emekli ve sivil toplumdan kişilerin de yer aldığını iddia etti. Ayrıntılı açıklama yapmadı.

Kıdemli Kabine üyesi Eduardo del Castillo, tutuklananlar arasında, bastırılan darbenin önemli "ideologu"nun Aníbal Aguilar Gómez adında bir sivil olduğunu söyledi. Komploculukla suçlananların darbe girişimine Mayıs'ta başladıklarını söyledi.

Yorumcular, Arce'ye yönelik halk desteğinin geçici de olsa artmasının, ona ülkenin ekonomik bataklığından ve siyasi çalkantılarından kurtulma olanağı sağladığını söylüyor. Başkan, 2025'te Arce'ye rakip olacağını söyleyen eski müttefiki popüler eski Başkan Evo Morales'le giderek derinleşen bir rekabete tutuşmuş durumda.

La Paz'dan siyasi yorumcu Paul Coca, "Başkanın yönetimi çok kötüydü, dolar yok, petrol yok" dedi. "Dünkü askeri darbe girişimi imajına biraz yardımcı olacak ama çözüm değil."

Çarşamba günkü askeri darbe girişiminin başlamasından kısa süre sonra, hükümete el koyma girişimine anlamlı bir siyasi destek verilmeyeceği ortaya çıktı. Mesai saati sona ereken isyan kansız bir şekilde bitti. Arce'nin, yeni bir ordu komutanını belirlemek için içeri dönmeden önce Zúñiga ve müttefikleriyle sarayın dışındaki meydanda yüz yüze sert tartışması akıllarda kalan olağanüstü bir sahne oluşturdu.

Yeni tutuklamalar

Devlet Bakanı Eduardo Cuma günü düzenlediği basın toplantısında piyade yüzbaşısı Miguel Burgos'un tutuklandığını bildirdi.

Del Castillo, Burgos'u Arce'nin Başkanlık Sarayı önündeki Murillo Meydanı'nın ele geçirilmesini planlamaktan sorumlu olmakla suçladı.

Bakan ayrıca darbe girişimi günü idari binanın kapısını yıkan Çavuş Allan Condorini'yi de kameralara gösterdi.

Ayrıca Hava Kuvvetleri generali Marcelo Zegarra'nın da soruşturulduğunu ve gözaltında olduğunu bildirdi.

(AEK)