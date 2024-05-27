Bolis Lusadu’dan ilk sergi: Usta Ellerin Sihri

İstanbullu amatör ve profesyonel Ermeni fotoğrafçıları buluşturmak amacıyla Ocak 2023’te kurulan Bolis Lusadu Kolektifi’nin ilk sergisi 29 Mayıs Çarşamba günü Depo İstanbul’da açılıyor.

Farklı mecralarda foto muhabirlik yapmış olan Sarkis Güreh ve Mıgırdiç Arzivyan, belgesel-fotoğrafçı Berge Arabian ile İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Başkanı Dayk Danzig tarafından kurulan kolektif, ilk sergisinde Ermeni zanaatkârları ve onların eserlerini işliyor.

Farklı alanlarda çalışan Ermeni ustaları konu alan sergide 40’ın üzerinde fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

13 Temmuz’a kadar devam edecek

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, kolektifin yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı projenin özünü yiten meslekler ve tükenen bir toplum oluşturuyor. Emekçilerin daha az görünür olduğu İstanbul’da, Ermenilerin nüfusu da hızla azalıyor. Bu iki gelişmeyi bir arada ele alan Bolis Lusadu, kadim ustalık bilgisini taşıyan son Ermeni ustaları fotoğraflayarak bir arşiv çalışmasına da imza atıyor.

Sergi kuyumcu, demirci, derici, terzi, tamirci, saatçi, ciltçi, şapkacı, diş teknisyeni, marangoz, tornacı ve benzeri Ermeni ustaların tanınmasına olanak sağlıyor.

Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı’nın desteğiyle 29 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30’da ziyarete açılacak olan ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek olan sergide, Arman Camgözoğlu, Berge Arabian, Dikran Dülgeryan, Edmon Sefer, Garo Miloşyan, Mıgırdiç Arzivyan, Nuran Akkaya ve Sarkis Baharoğlu'nun imzasını taşıyan fotoğraflar bulunuyor.