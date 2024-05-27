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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2024 16:38
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2024 16:38
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Bolis Lusadu’dan ilk sergi: Usta Ellerin Sihri

Sergi; kuyumcu, demirci, derici, terzi, tamirci, saatçi, ciltçi, şapkacı, diş teknisyeni, marangoz, tornacı gibi İstanbul’daki Ermeni ustaların tanınmasına olanak sağlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bolis Lusadu’dan ilk sergi: Usta Ellerin Sihri
Fotoğraf: Edmon Sefer

İstanbullu amatör ve profesyonel Ermeni fotoğrafçıları buluşturmak amacıyla Ocak 2023’te kurulan Bolis Lusadu Kolektifi’nin ilk sergisi 29 Mayıs Çarşamba günü Depo İstanbul’da açılıyor.

Farklı mecralarda foto muhabirlik yapmış olan Sarkis Güreh ve Mıgırdiç Arzivyan, belgesel-fotoğrafçı Berge Arabian ile İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Başkanı Dayk Danzig tarafından kurulan kolektif, ilk sergisinde Ermeni zanaatkârları ve onların eserlerini işliyor.

Farklı alanlarda çalışan Ermeni ustaları konu alan sergide 40’ın üzerinde fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 

13 Temmuz’a kadar devam edecek

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, kolektifin yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı projenin özünü yiten meslekler ve tükenen bir toplum oluşturuyor. Emekçilerin daha az görünür olduğu İstanbul’da, Ermenilerin nüfusu da hızla azalıyor. Bu iki gelişmeyi bir arada ele alan Bolis Lusadu, kadim ustalık bilgisini taşıyan son Ermeni ustaları fotoğraflayarak bir arşiv çalışmasına da imza atıyor.

Sergi kuyumcu, demirci, derici, terzi, tamirci, saatçi, ciltçi, şapkacı, diş teknisyeni, marangoz, tornacı ve benzeri Ermeni ustaların tanınmasına olanak sağlıyor.

Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı’nın desteğiyle 29 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30’da ziyarete açılacak olan ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek olan sergide, Arman Camgözoğlu, Berge Arabian, Dikran Dülgeryan, Edmon Sefer, Garo Miloşyan, Mıgırdiç Arzivyan, Nuran Akkaya ve Sarkis Baharoğlu'nun imzasını taşıyan fotoğraflar bulunuyor.

Bolis Lusadu Kolektifi hakkında

Ocak 2023'te İstanbullu profesyonel ve amatör Ermeni fotoğrafçıları buluşturmak amacıyla kuruldu. 

Bolis Lusadu’nun öncelikli amaçları arasında, aynı kimliği paylaşıp fotoğrafçılıkla ilgilenenler arasında dayanışmayı arttırmak ve ortak projeler hayata geçirmek var.

Ermeni toplumu içerisinde fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, İstanbul’daki kültür ve sanat ortamının gelişimine katkı sunmak; paylaşıma dayalı atölyeler düzenlemek ve yeni fotoğrafçıların yetişmesine destek olmak da kolektifin hedefleri arasında.

Kolektif, ilerleyen aşamalarda, kendi imkânlarıyla ayakta durabilen bir organizasyona evrilerek, Ermeni fotoğrafçıların eserlerinden bir arşiv ve koleksiyon oluşturmayı da arzuluyor. (TY)

istanbullu ermeniler depo istanbul Bolis Lusadu Kolektifi berge arabian fotoğraf sergisi
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