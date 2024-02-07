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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 00:27
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 01:25
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ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

Bölge Temyiz Mahkemesi Trump'ın "dokunulmazlık" iddiasını reddetti

Columbia Bölge Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın "2020 Başkanlık seçim sonuçlarına müdahale" suçlaması karşısında "Başkanlık dokunulmazlığı" olduğuna dayandırdığı başvurusunu reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bölge Temyiz Mahkemesi Trump'ın "dokunulmazlık" iddiasını reddetti
The New Yorker

ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın kendisine yönelik suçlamalara karşı "Başkanlık dokunulmazlığı" korumasında olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti. 

Üç yargıçlı heyetin oy birliğiyle verdiği kararda, "Bu ceza davasının amacı açısından, eski Başkan Trump, herhangi bir sanık gibi tüm savunmalarında artık vatandaş Trump olmuştur. Başkan olarak görev yaptığı sırada onu korumuş olabilecek herhangi bir idari dokunulmazlık artık onu bu kovuşturmadan koruyamaz" denildi.

57 sayfalık karar metninde, yargıçlar, eski Başkan Trump’ın federal ceza yasası karşısında herhangi bir yasal takdir yetkisine sahip olmadığı ve davranışlarından mahkeme karşısında sorumlu olduğuna vurgu yaptılar.  Kararda, "Hem eski Başkanlara yönelik federal cezai kovuşturmalara karşı kategorik bir savunma olarak hem de özellikle bu davaya uygulanması açısından dokunulmazlık iddiasının 3 potansiyel dayanağını da reddediyoruz." denildi. 

6 Ocak Kongre baskını olayları ve 2020 Başkanlık seçim sonuçlarına müdahale girişimi nedeniyle hakkında  ceza davası açılan Trump, Ağustos 2023’te hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Trump, 6 Ocak olayları sırasında Beyaz Saray'da görevde olduğunu ve başkan olarak "dokunulmazlığı" bulunduğunu savunarak davanın düşürülmesi için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Trump hakkındaki soruşturmayı yürüten Özel Savcı Jack Smith de "dokunulmazlık" konusunun ele alınması ve yargılamanın bir an önce başlaması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak Yüksek Mahkeme davanın önce temyiz mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtmişti. 

Trump’ın, aleyhine sonuçlanan temyiz mahkemesi kararını ABD Yüksek Mahkemesine götürebileceği belirtiliyor.

Yüksek Mahkeme üyeleri

ABD Yüksek Mahkemesi üyelerinden Başkan John G. Roberts, Jr., Başkan George W. Bush tarafından, üye Clarence Thomas, Başkan oğul Bush tarafından, üye Samuel A. Alito, Jr. Başkan George W. Bush tarafından üye Sonia Sotomayor, Başkan Barack Obama tarafından, üye Elena Kagan, Başkan Barack Obama tarafından, üye Neil M. Gorsuch, Başkan Donald J. Trump tarafından, üye Brett M. Kavanaugh, Başkan Donald J. Trump tarafından, üye Amy Coney Barrett, Başkan Donald J. Trump tarafından, üye Ketanji Brown Jackson, Başkan Joseph R. Biden, Jr., tarafından, üye Anthony M. Kennedy (Emekli), Başkan Reagan tarafından, üye David H. Souter (Emekli), Başkan, oğul Bush tarafından, üye Stephen G. Breyer (Emekli), Başkan Bill Clinton tarafından atanmıştı. 

(AEK)

donald trump abd 6 Ocak capitoll hill baskını
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