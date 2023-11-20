ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 20:34
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 21:03
1 dk Okuma

25 KASIM'A GİDERKEN

Boğaziçi’nde mor iplikle şiddete karşı kadın zinciri örüldü

Kuzey Piramit’in önünde toplanan öğrenciler, mor bir yumağı birbirlerine ileterek erkek şiddetine karşı zincir ördü.

Nur Kaya
Nur Kaya

Nur Kaya
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/bogazicinde-mor-iplikle-siddete-karsi-kadin-zinciri-oruldu.jpg

Feminist Boğaziçi’nin çağrısıyla 20 Kasım Pazartesi günü Boğaziçili kadın ve LGBTI+ öğrenciler saat 17.00’de Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’teki Kuzey Piramit’in önünde “şiddete karşı kadın zinciri” oluşturmak için buluştu.

Karanlığa karşı feminist mücadele 

25 Kasım’a giderken Boğaziçili kadın ve LGBTİ+lar ataerkil düzene, savaşa, transfobiye, erkek adalet sistemine ve öğrencilerin tecrübelerinden yola çıkarak dile getirdiği pek çok toplumsal cinsiyet sorununa karşı seslerini birlikte yükseltti.

Öğrencilerin dile getirdiği problemler arasında Güney Kampüs’teki ışıklandırma yetersizliği de yer aldı.

Gece saatlerinde kampüsün karanlık olmasının yaratacağı güvenlik sorunlarından bahseden bir öğrenci, konuşmasını “Karanlıktan korkarsam bu şehri ateşe verecek arkadaşlarımın olduğunu biliyorum” diyerek bitirdi.

22 Kasım’da kampüsten sokağa

Feminist Boğaziçi, 25 Kasım etkinlikleri kapsamındaki sonraki etkinliğini 22 Kasım günü Doğatepe Parkı’nda gerçekleştirecek.

Saat 19.00’da buluşacak olan Boğaziçili kadınlar ve LGBTİ+lar bu sefer sokaklara çıkarak “Yaşamak istiyoruz!” diyecek. 

(NK/EMK)

25 Kasım'a giderken 25 Kasım'da erkek devlet şiddeti 25 Kasım'daki erkek şiddeti 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
Nur Kaya
Nur Kaya
tüm yazıları

Boğaziçi Üniversitesi'nde Dilbilim bölümünü okudu. Gazeteci ve NLP(Doğal Dil İşleme) Data Bilimcisi. Şubat 2023 dönemi bianet stajyeri. 

diğer yazıları
Hrant Dink Vakfı’nda Azınlık Hakları konuşuldu
18 Kasım 2023
Hrant Dink Vakfı’nda Azınlık Hakları konuşuldu
Rakel Dink: Biz zaten yıllardır katillerle aynı havayı soluyoruz
17 Kasım 2023
Rakel Dink: Biz zaten yıllardır katillerle aynı havayı soluyoruz
Hrant Dink Vakfı, “İnsan Hakları Bağlamında Algoritmaların Dizaynı” panelini düzenledi
11 Kasım 2023
Hrant Dink Vakfı, “İnsan Hakları Bağlamında Algoritmaların Dizaynı” panelini düzenledi
Boğaziçi barınamıyor: İki binin üstünde öğrenci açıkta
24 Temmuz 2023
Boğaziçi barınamıyor: İki binin üstünde öğrenci açıkta
Boğaziçi Hayvan Barınma Merkezi | Dayanışma ve mücadeleyi örmekten vazgeçmeyeceğiz
19 Temmuz 2023
Boğaziçi Hayvan Barınma Merkezi | Dayanışma ve mücadeleyi örmekten vazgeçmeyeceğiz
Sayfa Başına Git