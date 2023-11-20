Boğaziçi’nde mor iplikle şiddete karşı kadın zinciri örüldü

Feminist Boğaziçi’nin çağrısıyla 20 Kasım Pazartesi günü Boğaziçili kadın ve LGBTI+ öğrenciler saat 17.00’de Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’teki Kuzey Piramit’in önünde “şiddete karşı kadın zinciri” oluşturmak için buluştu.

Karanlığa karşı feminist mücadele

25 Kasım’a giderken Boğaziçili kadın ve LGBTİ+lar ataerkil düzene, savaşa, transfobiye, erkek adalet sistemine ve öğrencilerin tecrübelerinden yola çıkarak dile getirdiği pek çok toplumsal cinsiyet sorununa karşı seslerini birlikte yükseltti.

Öğrencilerin dile getirdiği problemler arasında Güney Kampüs’teki ışıklandırma yetersizliği de yer aldı.

Gece saatlerinde kampüsün karanlık olmasının yaratacağı güvenlik sorunlarından bahseden bir öğrenci, konuşmasını “Karanlıktan korkarsam bu şehri ateşe verecek arkadaşlarımın olduğunu biliyorum” diyerek bitirdi.

22 Kasım’da kampüsten sokağa

Feminist Boğaziçi, 25 Kasım etkinlikleri kapsamındaki sonraki etkinliğini 22 Kasım günü Doğatepe Parkı’nda gerçekleştirecek.

Saat 19.00’da buluşacak olan Boğaziçili kadınlar ve LGBTİ+lar bu sefer sokaklara çıkarak “Yaşamak istiyoruz!” diyecek.

(NK/EMK)