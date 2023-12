Boğaziçi’nde ‘Benim Çocuğum’ belgeselinin gösterimine engel: Homofobik sansür

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü (BÜSK), dün (19 Aralık) yapmayı planladıkları “Benim Çocuğum” belgesel gösteriminin, okul yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.

Gösterim engelinin nedenini sordukları okul yönetimi BÜSK’e “Aynı belgeselin gösterilmesine daha önce izin verilmediği gibi şu anda da izin verilmeyeceği,” yanıtını verdi.

Söz konusu sansürle ilgili bianet’e bilgi veren BÜSK’ten Feyzullah Ünlü, belgeselde LGBTİ+ çocukları olan ailelerin hikâyelerine yer verildiği için okul yönetiminin tutumunu “homofobik sansür” olarak değerlendirerek şöyle dedi:

“Sansür haberi bize, gösterimden iki saat önce haber verildi ve gerekçe olarak da izin başvurusunu geç yaptığımız iddia edildi. Ancak biz günler öncesinde gösterimle ilgili gerekli izinleri almıştık. Filmin içeriğinden dolayı gösterimimiz daha önce yasaklanmıştı, yine aynı gerekçeyle yasaklandığımızı düşünüyoruz: Yani homofobi. Ancak bu engellemeleri izlemekle yetinmeyeceğiz. Gerekli resmî başvuruları yapıp, önümüze prosedür olarak konulan engelleri aşmak elimizden geleni yapacağız.

“Sansüre taviz vermeyeceğiz”

“Dayanışma çağrımıza yanıt, Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki (YTÜ) arkadaşlarımızdan geldi. Film gösterimini orada yapmayı planlıyoruz; ancak YTÜ yönetiminin tutumuna dair kesin bir şey de söyleyemiyoruz.

“Filmin yasaklanmasında LGBTİ+ teması kadar Can Hoca'nın filmi olmasının da etkili olduğunu düşünüyoruz. Okul yönetimi Can Hoca’ya yönelik düşmanca bir tavır içinde, hatırlarsanız okula girmesi dahi engellendi. Şimdi Can Hoca’yı da gösterimlere dahil edip daha kamusal alanlarda etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Çünkü sansür konusunda taviz verilmemesi ve sansüre karşı direnilmesi gerektiği görüşündeyiz.”

Sinema kulübünün 22 Temmuz 2022’de “Benim Çocuğum”, “Laurence Anyways” ve “Go” filmlerinin gösterimi de gerekçesiz bir şekilde okul yönetimi tarafından engellenmişti. Bu engelin ardından 3 Ağustos’ta yeni bir gösterim planlayan kulübe, rektörlük “etkinlik düzenleme kurallarını ihlal” gerekçesiyle bir ay süreyle faaliyet engeli getirmişti.