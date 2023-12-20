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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 16:22
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 17:19
2 dk Okuma

Boğaziçi’nde ‘Benim Çocuğum’ belgeselinin gösterimine engel: Homofobik sansür

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’ne göre, Boğaziçi Üniversitesi’nin “Benim Çocuğum” belgeselinin gösterimini engellemesinin bir nedeni de belgeselin yönetmeninin Can Candan olması.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Boğaziçi’nde ‘Benim Çocuğum’ belgeselinin gösterimine engel: Homofobik sansür
Görsel: Belgeselden bir kare

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü (BÜSK), dün (19 Aralık) yapmayı planladıkları “Benim Çocuğum” belgesel gösteriminin, okul yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.

Gösterim engelinin nedenini sordukları okul yönetimi BÜSK’e “Aynı belgeselin gösterilmesine daha önce izin verilmediği gibi şu anda da izin verilmeyeceği,” yanıtını verdi.

Söz konusu sansürle ilgili bianet’e bilgi veren BÜSK’ten Feyzullah Ünlü, belgeselde LGBTİ+ çocukları olan ailelerin hikâyelerine yer verildiği için okul yönetiminin tutumunu “homofobik sansür” olarak değerlendirerek şöyle dedi:

“Sansür haberi bize, gösterimden iki saat önce haber verildi ve gerekçe olarak da izin başvurusunu geç yaptığımız iddia edildi. Ancak biz günler öncesinde gösterimle ilgili gerekli izinleri almıştık. Filmin içeriğinden dolayı gösterimimiz daha önce yasaklanmıştı, yine aynı gerekçeyle yasaklandığımızı düşünüyoruz: Yani homofobi. Ancak bu engellemeleri izlemekle yetinmeyeceğiz. Gerekli resmî başvuruları yapıp, önümüze prosedür olarak konulan engelleri aşmak elimizden geleni yapacağız.

“Sansüre taviz vermeyeceğiz”

“Dayanışma çağrımıza yanıt, Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki (YTÜ) arkadaşlarımızdan geldi. Film gösterimini orada yapmayı planlıyoruz; ancak YTÜ yönetiminin tutumuna dair kesin bir şey de söyleyemiyoruz. 

“Filmin yasaklanmasında LGBTİ+ teması kadar Can Hoca'nın filmi olmasının da etkili olduğunu düşünüyoruz. Okul yönetimi Can Hoca’ya yönelik düşmanca bir tavır içinde, hatırlarsanız okula girmesi dahi engellendi. Şimdi Can Hoca’yı da gösterimlere dahil edip daha kamusal alanlarda etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Çünkü sansür konusunda taviz verilmemesi ve sansüre karşı direnilmesi gerektiği görüşündeyiz.”

Sinema kulübünün 22 Temmuz 2022’de “Benim Çocuğum”, “Laurence Anyways” ve “Go” filmlerinin gösterimi de gerekçesiz bir şekilde okul yönetimi tarafından engellenmişti. Bu engelin ardından 3 Ağustos’ta yeni bir gösterim planlayan kulübe, rektörlük “etkinlik düzenleme kurallarını ihlal” gerekçesiyle bir ay süreyle faaliyet engeli getirmişti.

Benim Çocuğum hakkında

Çocukları LGBTİ+ olan Türkiyeli bir grup anne ve babanın hikâyesini anlatan "Benim Çocuğum", yönetmenliğini Can Candan'ın üstlendiği, 2013 yapımı belgesel.

Belgeselde bir yandan aile, bir yandan da aktivist olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlayan Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneği'nden (LİSTAG) yedi ebeveynin deneyimleri aktarılıyor. 

Belgeselin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. (TY)

homofobi benim çocuğum can candan Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü Boğaziçi Üniversitesi
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

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