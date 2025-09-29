Boğaziçili öğrencilerden ücretli çamaşırhane protestosu

Boğaziçi Üniversitesi yurtlarındaki ücretsiz çamaşırhaneler kapatıldı. Üniversiteye Erdoğan’ın kararı ile atanan Prof. Dr. Naci İnci ve yönetimi yeni yapılan yurtta özel bir firmaya ait çamaşırhaneyi devreye sokarak öğrencileri ücretli servise yönlendirdi. Artık öğrenciler kirli çamaşırlarını bu firmaya teslim etmek zorunda. Yıkama, kurutma ve teslim hizmeti için 5–6 kiloluk bir çamaşır torbasına 200 TL ücret talep ediliyor.

Öğrenciler, çamaşırlarını üniversitenin kampüsünde leğende yıkıyor ve okuldaki iplere asıyor.

bianet’e konuşan öğrenciler, “Devlet okulunda çamaşırdan bile para almaya başladılar” diyerek çamaşırhanelerinin kapatılmasını protesto ediyor.

“Yurda kayıt olurken bu uygulamadan söz edilmedi”

“Çamaşır yıkamak gibi yaşamın basit bir parçası bile ticari amaçlara alet edilemez” diyen öğrenci, bu uygulamanın devlet üniversitesinde kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Dahası, bu değişiklik yurt sözleşmelerinde yer almıyor. Yani öğrenciler yurda kayıt yaptırırken böyle bir uygulamadan haberdar edilmemişti.

“Kampüs ticarethaneye çevrildi”

Adının haberde yer almasını istemeyen başka bir öğrenci de okul yönetiminin özel firmaları kampüse sokarak ticari ilişkileri artırmasından da şikâyetçi.

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi C.A. karar hakkında, “Daha yeni, bu şekilde okula sokulan kişiler yüzünden bir cinayet yaşandı. Kampüsün içi öğrenciler için olması gereken bir alan; ama her fırsat maddi kazanca dönüştürülüyor” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji öğrencisi G.G. uygulamanın ilerleyen dönemde kıyafet kayıpları, karışıklıklar gibi yeni sorunlar yaratacağından endişe ettiğini ve öğrencilerin zaten yüksek olan yurt ücretlerine eklenen çamaşırhane ücretinden şikayetçi olduğunu velirtiyor.

Adının kullanılmasını istemeyen başka bir öğrenci de, “Yeni yapılan yurdun aylık ücreti 4000 TL’nin üzerinde, en eski ve en kötü yurtların bile fiyatı 3000 TL.” diye belirtiyor ve zaten 6 kişi küçücük odalarda kalıyoruz, şimdi bir de çamaşırdan para koparılmaya çalışılıyor. Bu paralar nereye gidiyor?” diye soruyor.

“Okulda baskı var, herkes korku içinde”

Öğrencilerin önemli bir kısmı karara tepki gösterse de ses çıkaramıyor. C.A., “Eskiden yemekhanede 50 kuruşluk zam için eylemler yapılırdı, sonunda 25 kuruş geri alınırdı. Ama şimdi tek bir fotoğrafla tüm akademik hayatımızı bitirebilirler. Okulun soruşturma sistemi insanı yıldırıyor. Bu yüzden herkes yorgun ve korku içinde” diyor.

Öğrenci şöyle diyor:

“Boğaziçi’nde çamaşırhanelerin ücretli hale getirilmesi yalnızca öğrencilerin cebine yük binmekle kalmıyor, aynı zamanda üniversitenin kamusal niteliği ve öğrenci yaşamına bakış açısı konusunda da yeni bir tartışma başlatıyor.

Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında yıllardır ücretsiz kullanılan çamaşırhaneler kapatıldı. Okul yönetiminin bir firmayla anlaşması sonucu, yeni yapılan yurtta özel servise ait çamaşırhane sistemi devreye sokuldu. Artık öğrenciler kirli çamaşırlarını bu firmaya teslim etmek zorunda.”

G.G. “Yıkama ve kurutma hizmeti için 5–6 kiloluk torba başına 200 TL ücret alınıyor” diye durumu açıklıyor.

Öğrenciler, bu uygulamanın devlet üniversitesinde kabul edilemez olduğunu savunuyor. Kararın yurt sözleşmelerinde yer almaması da tepkilerin büyümesine yol açıyor. G.G.,“Çamaşır yıkamak, hijyen yaşamın en basit ve temel ihtiyaçlarından biri. Bunu bile ticari kazanca dönüştürdüler” diyor.

Uygulamanın, kampüse özel firmaların girişini arttırması da eleştiriliyor. “Okulumuz ticarethaneye çevrildi” diyen öğrenciler, kıyafetlerin kaybolması, ücretlerin artması gibi yeni sorunların kapıda olduğunu belirtiyor.

Yurt ücretlerinin zaten yüksek olduğunu vurgulayan öğrenciler, “En kötü yurt bile 3000 TL. Yeni yurtlar 4000 TL’yi geçiyor. Şimdi bir de çamaşır parası ekleniyor” diyerek soruyor: “Bu paralar nereye gidiyor?."

(NNN/EMK)