Boğaziçili öğrenciler: Boğaziçi’nden belediyelere, kayyumların karşısındayız

Boğaziçi Öğrenci Meclisi’nin çağrısıyla öğrenciler bugün (3 Nisan) saat 16.30’da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’teki Kuzey Piramit önünde Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesi ve mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas’a verilmesini ve Van halkının iradesinin gasp edilmesini protesto etmek için bir araya geldi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı açıklamada öğrenciler, bu uygulamayı 2016’dan beri HDP’li belediye eş başkanlarına uygulanan kayyum politikalarının, Kürt halkının iradesinin gasp edilmeye çalışılmasının ve Kürt halkıyla Kürt Siyasi Hareketi üzerindeki baskının devamı olarak değerlendirdi.

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“Kürt halkının siyasi mücadelesi tecrit altına alınmak isteniyor.”

Eski Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya’nın hala hapishanede olmasına dikkat çeken öğrenciler, HDP’ye uygulanan antidemokratik ve kayyumcu politikaların DEM Parti üzerinde de sürdürüldüğünü söyleyerek ve şöyle devam etti:

“Bizler, dün verilen hukuksuz karardan itibaren başta Van olmak üzere birçok ilde direnişe başlayan ve bu irade gaspını sokaklarda protesto eden halkları Boğaziçi’nden selamlıyoruz. Bizlerin tüm siyasi söylemlerini bastırmaya çalışan devlet bugün aynı baskının çok daha fazlasını iradesi hiçe sayıldığı için sokaklarda direnen Kürt halkına uyguluyor. Birçok ilde protesto hakkını kullananlara gaz, plastik mermi ve gözaltılarla polis ve asker müdahalesi yapılıyor, polisin izni ile işbirlikçi çetelerin halka ateş açmasına izin veriliyor ve Van Valiliği tarafından şehre 15 gün giriş çıkış yasağı getirilerek Kürt halkının siyasi mücadelesi tecrit altına alınmak isteniyor.”

“Bu siyasi darbenin tam karşısındayız!”

“Bizler üniversitelerdeki ve belediyelerdeki kayyum politikalarına karşı mücadeleyi büyütmek isteyen Boğaziçili öğrenciler, emekçiler, akademisyenler olarak; Kürt halkının, halkların iradesini yok sayan işgalci zihniyete ve daha önce kayyumlarla yapan, bugün ise seçim kurulları ve Adalet Bakanlığı eliyle yapılmak istenen bu siyasi darbenin tam karşısındayız!”

Öğrenciler, Van halkı olmak üzere sokakta direnen halklara karşı uygulanan müdahalelere ve tecrite derhal son verilmesi için çağrı yaptı. Belediye Başkanlığı ve seçilme hakkı gasp edilen Abdullah Zeydan görevinin başına geçmeli ve Kürt halkının iradesi tanınması talebinde bulundu.

Gayrettepe’de katledilen işçiler unutulmadı

Öğrenciler basın açıklamalarının son kısmında dün aynı saatlerde İstanbul Gayrettepe’deki bir gece kulübünün kaçak başlatılan tadilatında çalışan 29 işçi hayatını kaybetmesini gündeme taşıdı ve bunu bir işçi katliamı olarak değerlendirdi ve tepki vermek için çağrı yaptı.

Öğrenciler, açıklamalarını şöyle bitirdi:

“Buradan tekrardan sesleniyoruz; Boğaziçi’nde olduğu gibi belediyelere atanan kayyumların da tam karşısında, Kürt halkının mücadelesinin yanındayız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!”

(NK/AY)