Boğaziçili öğrenciler 1 Mayıs tutuklamalarını protesto etti

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, İstanbul 1 Mayıs’ı sonrası başlatılan gözaltı operasyonlarını ve soruşturma kapsamında 49 kişinin tutuklanmasını protesto etti. Tutuklananlar arasında üç Boğaziçili öğrenci de bulunuyor.

Gençlik örgütlerinin çağrısıyla dün (7 Mayıs) Kuzey Kampüs’te yapılan eylemde “Taksim iradesi teslim alınamaz, meydanlar halka kapatılamaz – Tutuklamalar serbest bırakılsın” yazılı pankart açıldı.

Tutuklu Boğaziçili öğrencilerin fotoğraflarının da taşındığı eylemde, “Tutuklanan arkadaşlarımızın 3’ü aynı kampüsü paylaştığımız, aynı yemekhaneye gittiğimiz sıra arkadaşlarımız olmakla birlikte büyük bir bölümü genç arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. İşte bu, iktidarın biz gençlere verebileceği tek gelecek teminatıdır” denildi.

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Yerlikaya ve Gül’e tepki

Saraçhane’deki polis şiddetine tepki gösteren Boğaziçili öğrencileri, İstanbul Valisi Davut Gül ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı 1 Mayıs paylaşımlarına da tepki gösterdi.

“İstanbul Valisi Davut Gül’ün ‘Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz’ diyerek hedef göstermesinin ardından onurlu bir yaşam uğruna mücadele eden birçok devrimci arkadaşımız e-devlet’lerinde yazan adreslerinden, ailelerinin evinden şafak operasyonlarıyla, kapıları kırılarak işkenceyle gözaltına alındı. Toplamda 49 arkadaşımız ‘1 Mayıs alanı Taksim’dir’ dediği için tutuklandı. Arkadaşlarımıza emniyet güçleri tarafından uygulanan işkencenin videoları ise örgütlü mücadeleyi kriminalize etme amacıyla ‘gereği yapıldı’ denilerek ülkenin İçişleri Bakanı’nın hesabından hiç utanmadan paylaşıldı.”

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“Tüm arkadaşlarımızı alacağız”

Tutuklu öğrencilerden Beliz İnce ve Tutku Kırcalı Özgür Boğaziçi İnisiyatifi’nde, Kemal Demirtaş ise Filistin İçin Bin Genç Hareketi’nde faaliyet yürütüyordu.

bianet’e konuşan Özgür Boğaziçi İnisiyatifi’nden Furkan Kaluç, şunları kaydetti:

“1 Mayıs sonrası yapılan ev baskınlarıyla birlikte okulumuzdan üç arkadaşımız; Beliz, Tutku ve Kemal tutuklanarak Silivri’ye gönderildiler. Arkadaşlarımız Filistin için öğrenci direnişinin simgesi olan damacanayı 1 Mayıs alanına taşıdıkları için, Saray’ın İsrail’le kanlı ticaretini afişe ettikleri için, ‘1 Mayıs alanı Taksim Meydanı’ dedikleri için tutuklandılar.

Bizler onların bıraktıkları yerden Filistin’in sesi olmaya, Taksim’i savunmaya devam edeceğiz. Onlar nasıl Filistin’in, Taksim’in sesi oldularsa biz de bu sesi büyüteceğiz. Arkadaşlarımızı da Taksim’i de alacağız. Emperyalist savaşı da durduracağız. Onların bıraktıkları yerden sorumluluğu devralıp kampüsleri de sokakları da direniş alanına çevireceğiz.”

“İktidar bizi cezalandırmak istiyor”

Biri Boğaziçili olmak üzere beş arkadaşlarının tutuklandığını belirten Filistin İçin Bin Genç Hareketi’nden Hüseyin Arif Sarıyaşar, iktidarın, Filistin için ses çıkaran gençleri cezalandırmak istediğini söyledi.

Sarıyaşar, şöyle konuştu:

“Arkadaşlarımız 1 Mayıs’ta gözaltına alınıp ardından tutuklandılar ancak 30 Mart’ta yaptığımız eylemde atılan bir slogan dolayısıyla ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla karşı karşıya kaldılar. Bu insanlar üniversite öğrencileri, ne cumhurbaşkanına hakaret ettiler ne de bu sloganı atanlar sadece 5 kişiydi. Burada yapılmak isteneni biliyoruz. Filistin İçin Bin Genç, toplumun birçok kesiminin temel bir talep etrafında buluştuğu bir hareket ve bu iktidarı rahatsız ediyor. 1 Mayıs tutuklamalarının da bu bağlamda iktidarın bize kesmeye çalıştığı bir ceza olduğunun farkındayız.”

1 Mayıs’ta gözaltına alınan Filistin İçin Bin Genç üyelerine, Filistin’e destek eylemleri hakkında sorular sorulduğunu belirten Sarıyaşar, “Bu tutumu dünyanın her yerinde görüyoruz. Hükümetler, Filistin direnişinin taleplerinin duyulmasını engellemek için çeşitli baskı araçlarını devre sokuyor. Bu baskılara boyun eğmeyecek, mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

(TK/VC)