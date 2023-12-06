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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 17:03
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 21:13
2 dk Okuma

Boğaziçili Kadın ve LGBTİ+'lar ücretsiz ped ve tampon talep ediyor

Kuzey Piramit’te toplanan öğrenciler “Türkiye’de kadınların yüzde 82’si hijyenik pede erişemezken utanması gereken sizsiniz” diyerek ücretsiz ped ve tampon taleplerini dile getirdi.

Nur Kaya
Nur Kaya

Nur Kaya
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/bogazicili-kadin-ve-lgbti-lar-ucretsiz-ped-ve-tampon-talep-ediyor.jpg

Boğaziçili kadın ve LGBTİ+lar bugün saat 16.00’da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Piramit’te ücretsiz ped ve tampon taleplerini seslendirmek için buluştu.

Öğrenciler, okulun kampüslerde ve yurtlarda ücretsiz ped ve tampona erişim sağlayabilecek imkanlara sahip olduğunu söylerken talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

“Keyfimizden kanamıyoruz, utanmadan ped istiyoruz”

Öğrencilerin basın açıklaması şöyle:

“Bugün Boğaziçili Kadınlar ve LGBTİ+'lar olarak kampüslerimizde ve yurtlarımızda ücretsiz ped ve tampon talebimizi dile getirmek için buluştuk.”

“Bizlerin en temel ihtiyacı olan pedi ve tamponu sürekli siyah poşete sararak kanamayı utanılacak bir şey gibi göstermeye çalışanlara karşı çıkıyoruz! Sattığınız, kâr elde ettiğiniz ürünler bizim son derece doğal ihtiyacımız. Pandemi zamanı regl ürünlerini kozmetik olarak değerlendirip satışını yasakladınız!”

“Çiğdem Mater’in tampon talebine 'Türk kadını tampon kullanmaz' diyen doktor utanmalı”

“Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok! Derin Yoksulluk Ağı’nın 2022 başlarında yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de kadınların yüzde 82’si hijyenik pede erişemiyor. Hala ülkede pede ulaşamayan kadınlar varken utanması gereken sizsiniz! Gezi tutsağı Çiğdem Mater’in tampon talebine 'Türk kadını tampon kullanmaz' diyen doktor utanmalı! En doğal sürecimizi bile uydurduğunuz ahlakınıza sığdırmaya çalışamazsınız!”

“Yattan %1 vergi alınırken en temel hakkımız olan ped ve tamponlardan %20 oranında vergi alınıyor. Regl olan bireyler her ay temel hakları için 200 TL harcamak durumunda bırakılıyor.”

“Güvenliğe değil ped ve tampona bütçe ayrılsın”

“Daha yeni kendine TOGG alan, okulun tüm bütçesini güvenliklere, kameralara veren kayyumu tuvaletlere konacak ped tampon ücretinin etkilemeyeceğini biliyoruz.”

“Atandığı günden beri kadın ve LGBTİ+ düşmanlığından başka bir şey yapmayan kayyuma sesleniyoruz. Talebimiz net, kampüsler ve yurtlardaki tuvaletlere düzenli olarak ücretsiz ped ve tampon konulmasını istiyoruz. Talebimiz gerçekleşene kadar da mücadelemize devam edeceğiz!”

(NK/AY)

lgbti kadın hakarı tampon regl düzensizliği Regl hakkı
Nur Kaya
Nur Kaya
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Dilbilim bölümünü okudu. Gazeteci ve NLP(Doğal Dil İşleme) Data Bilimcisi. Şubat 2023 dönemi bianet stajyeri. 

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