Boğaziçi’de kulüpler zorla taşınıyor: Kampüs girişe kapatıldı

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK), gece saat 02.00 civarında hem Güney hem Kuzey kampüsün kapılarının yurtta kalan öğrenciler dışında herkesin girişine kapatıldığını duyurdu.

Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) durumu “emir böyle” şeklinde açıkladı.

Saat 05.00 civarında ise çok sayıda çevik kuvvet, gözaltı aracı ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kampüs girişine konuşlandı.

Buna karşılık, çok sayıda öğrenci de Güney Kampüs’te toplanmaya başladı.

Kulüplerin bilgisi olmadan eşyaları toplanıyor

Güney Kampüs’ten paylaşılan görüntüler, taşınma işleminin başladığını gösteriyor.

Yönetimle yapılan toplantılarda Müzik Kulübü (BÜMK) yönetim kadrosu müzik aletlerinin ve değerli envanter malzemelerinin taşınması için profesyonel destek gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan Güzel Sanatlar Kulübü (GSK) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uzun zamanla biriktirdiğimiz malzemelerimize zarar verilerek taşınıyor, hiçbir yönetim ekibimizin denetim yapılmasına izin verilmeyerek eşyalarımız bilgimiz dahilinde olmadan toplanıyor,” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi de açıklamasında “Nöbetimizde de dile getirdiğimiz gibi Hamlin Hall bizim, kulüpler bizim! ÖFB bizim, kulüpler bizim! Güney Kampüs yurtlarıyla ve kulüp odalarıyla yaşayan bir kampüstür, öğrencilerin yuvasıdır. Güney kampüse yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz,” dedi.

Öğrencilerin kampüs içindeki bekleyişi sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki atanmış rektör, dört kulübün odalarını taşımasını istedi