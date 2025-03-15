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HABER
Yayın Tarihi: 15 Mart 2025 12:53
 ~ Son Güncelleme: 15 Mart 2025 13:08
2 dk Okuma

Boğaziçi Yayınevi, Adalet Ağaoğlu'nun 6 kitabını yeniden yayımladı

Adalet Ağaoğlu'nun kişisel arşivini içeren ve akademik titizlikle hazırlanmış bu baskılar arasında, "Fikrimin İnce Gülü" de yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Boğaziçi Yayınevi, Adalet Ağaoğlu'nun 6 kitabını yeniden yayımladı
Görsel: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, edebiyatın önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun altı kitabını yeniden yayımlandı.

"Ömür boyu devrimci", Adalet Ağaoğlu
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Bu yeni baskılar, önceki "Dar Zamanlar Serisi"nin ardından, kitapçılarda ve çevrimiçi platformlarda satışa sunuldu.

Yayınevinin açıklamasına göre, Ağaoğlu'nun eserlerini okuyucuyla buluşturan yayınevi, yazarın Boğaziçi Üniversitesi'ne bırakmış olduğu kişisel arşiviyle desteklenen eleştirel bir baskıyı da içeren "Fikrimin İnce Gülü"nü yayınladı.

 "Fikrimin İnce Gülü", usta yazarın yol romanları arasında önemli bir yere sahip olup, "Sarı Mercedes" adıyla sinemaya da uyarlanmıştır. 

Almanya'ya işçi olarak giden Bayram’ın, "Balkız" adlı Mercedes arabasıyla kurduğu anlam yüklü ilişkisini konu alır. Kitap, geçmişle yüzleşmeler, gurbetçi olmanın zorlukları ve 1970'li yılların Türkiye'sine dair derin gözlemleri bir araya getiriyor.

"Romantik Bir Viyana Yazı" ve "Üç Beş Kişi" romanlarıyla "Yüksek Gerilim", "Düşme Korkusu" ve "Hadi Gidelim" adlı öykü kitapları da titiz bir çalışmanın ardından okuyucuya sunuldu.

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Berat Açıl, şöyle dedi:

”Adalet Ağaoğlu, Boğaziçi Üniversitesini her zaman çok sevdi ve bize hem kütüphanesini hem de kişisel arşivini bağışlayarak büyük bir miras bıraktı. Onun 28 kitaptan oluşan eserlerini yeniden basmak, bizim açımızdan hem bir vefa borcu hem de büyük bir gurur vesilesidir. Yazarın eserlerinin akademik bir yayınevinden yayımlanmasının sorumluluğunu taşıyor ve yayınevinin akademik donanımını da yansıtan nitelikli edisyonlar hazırlıyoruz. Bugüne kadarki tüm baskıları karşılaştırıp en iyi metinleri okura sunmak için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Ağaoğlu'nun özel üslubunu ve yazım tercihlerini de koruyarak yazarın hassasiyetlerini gözetiyoruz." 

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Türkiye edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar Adalet Ağaoğlu'nun 90 yaşında Temmuz 2020'de hayatını kaybetmişti. 

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/adalet-agaoglu-nun-gunluklerinden-truffaut-wajda-ve-sabah-yuruyusleri-227633
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Author Adalet Ağaoğlu laid to rest
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