Boğaziçi Yayınevi, Adalet Ağaoğlu'nun 6 kitabını yeniden yayımladı

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, edebiyatın önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun altı kitabını yeniden yayımlandı.

"Ömür boyu devrimci", Adalet Ağaoğlu

Bu yeni baskılar, önceki "Dar Zamanlar Serisi"nin ardından, kitapçılarda ve çevrimiçi platformlarda satışa sunuldu.

Yayınevinin açıklamasına göre, Ağaoğlu'nun eserlerini okuyucuyla buluşturan yayınevi, yazarın Boğaziçi Üniversitesi'ne bırakmış olduğu kişisel arşiviyle desteklenen eleştirel bir baskıyı da içeren "Fikrimin İnce Gülü"nü yayınladı.

"Fikrimin İnce Gülü", usta yazarın yol romanları arasında önemli bir yere sahip olup, "Sarı Mercedes" adıyla sinemaya da uyarlanmıştır.

Almanya'ya işçi olarak giden Bayram’ın, "Balkız" adlı Mercedes arabasıyla kurduğu anlam yüklü ilişkisini konu alır. Kitap, geçmişle yüzleşmeler, gurbetçi olmanın zorlukları ve 1970'li yılların Türkiye'sine dair derin gözlemleri bir araya getiriyor.

"Romantik Bir Viyana Yazı" ve "Üç Beş Kişi" romanlarıyla "Yüksek Gerilim", "Düşme Korkusu" ve "Hadi Gidelim" adlı öykü kitapları da titiz bir çalışmanın ardından okuyucuya sunuldu.

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Berat Açıl, şöyle dedi:

”Adalet Ağaoğlu, Boğaziçi Üniversitesini her zaman çok sevdi ve bize hem kütüphanesini hem de kişisel arşivini bağışlayarak büyük bir miras bıraktı. Onun 28 kitaptan oluşan eserlerini yeniden basmak, bizim açımızdan hem bir vefa borcu hem de büyük bir gurur vesilesidir. Yazarın eserlerinin akademik bir yayınevinden yayımlanmasının sorumluluğunu taşıyor ve yayınevinin akademik donanımını da yansıtan nitelikli edisyonlar hazırlıyoruz. Bugüne kadarki tüm baskıları karşılaştırıp en iyi metinleri okura sunmak için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Ağaoğlu'nun özel üslubunu ve yazım tercihlerini de koruyarak yazarın hassasiyetlerini gözetiyoruz."

Zamanlar ve mekânlar arasında Adalet Ağaoğlu

ADALAR AÇIK HAVADA SİNEMA Adalet Ağaoğlu için Sarı Mercedes gösterildi

Türkiye edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar Adalet Ağaoğlu'nun 90 yaşında Temmuz 2020'de hayatını kaybetmişti.

(EMK)