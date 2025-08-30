Boğaziçi Üniversitesi’ne silahlı giren bir erkek, lojmanda çalışan kız çocuğunu öldürdü

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te akşam saatlerinde iddiaya göre kampüse dışarıdan giren bir erkek, lojman bölgesinde gerçekleştirilen bir düğünde çalışan bir çocuğu öldürdü. Katil zanlısı, cinayetin ardından kendi yaşamına son verdi.

Zanlı A.K.'nin 20, düğünde görevli olarak çalışan kız çocuğunun ise 15 yaşında olduğu iddia edildi. Zanlının 18 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin konuya ilişkin yapılan açıklamada "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

