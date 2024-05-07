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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 16:53
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 14:06
3 dk Okuma

Boğaziçi Üniversitesi’nde yönetimin barınak ‘inadı’ sürüyor

“Üzerimizdeki baskı nedeniyle ne gönüllü bulabiliyor ne de gerekli maddi koşulları sağlayabiliyoruz. Yönetimden tek talebimiz hayvanlardan ellerini çekmeleri.”

Talha Keskin
Talha Keskin

Talha Keskin
Görseli Büyüt
Boğaziçi Üniversitesi’nde yönetimin barınak ‘inadı’ sürüyor
Fotoğraf: Talha Keskin

Gönüllülerin ve öğrencilerin itirazlarına rağmen, atanmış rektör Naci İnci’nin talimatıyla geçen sene (2023) zorla yerinden edilen Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi (BU Paws) yeni yerinde faaliyetlerini sürdürmeye, çoğu hasta ve yaşlı olan köpeklere bakım vermeye çalışıyor. 

BU Paws gönüllüsü bir öğrenci barınağın ve köpeklerin güncel durumunu bianet’e anlattı.

Rektörlüğün kısıtlamaları

Barınağın en önemli problemlerinden birinin öğrencilerin barınağa girişlerinin kısıtlanması olduğunu söyleyen gönüllü, “Bizzat Naci İnci’nin imzası olan bir bildiriyle barınağa gönüllü girişler belirli saatlerle kısıtlandı. Barınaktaki personellerin liyakatsizliği ve sayıca yetersizlikleri göz önünde bulundurulduğunda bu karar, köpeklerin bakımıyla ilgili bizi ciddi anlamda zorluyor,” dedi.

Gönüllü, rektörlük tarafından barınağa yapılan görevlendirmelerin köpeklerin durumunu kötü etkilediğine dikkat çekeerek “Barınağa yetkili kişi olarak atanan okulun veterineri, deney hayvanları üzerinde çalışmak üzere istihdam edilen biri ve biz herhangi bir durumda hayvan götürdüğümüzde ‘ben buna müdahale edemem’ diyerek işin içinden adeta sıyrılıyor,” ifadelerini kullandı.

BU Paws’ın rektörlük tarafından muhatap olarak kabul edilmediğini ve üzerlerindeki baskının faaliyetlerini zorladığını belirten gönüllü, “BU Paws şu an her açıdan tarihinin en dar döneminde. Üzerimizde kurulan basıklar yüzünden ne gönüllü bulabiliyor ne gerekli maddi koşulları sağlayabiliyoruz. Yönetimden tek talebimiz hayvanlardan ellerini çekmeleri. Rektörlük kendini aktör olarak atamaktan vazgeçsin. 22 senedir bu işleyişleri tek başına biz yürütüyoruz ve yürütmeye devam edebiliriz,” dedi.

Rektörlük, Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi'ne el koydu
Rektörlük, Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi'ne el koydu
15 Mart 2023

800 bin TL’lik tazminat davası

Gönüllü, yakın zamanda okula açılan 800 bin TL’lik tazminat davasına da değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Köpekleri taşıdıkları yeni alan, etrafında çok sayıda evin bulunduğu bir bölge olduğu için geçen sene yönetime itiraz ettik. Mahalle sakinlerinin köpeklerden rahatsız olabileceğini ve sorun yaşayabileceğimizi defalarca anlattık; ancak bizi asla dikkate almadılar. Geldiğimiz noktada hayvanların seslerinden rahatsız olan insanlar, okula 800 bin TL’lik tazminat davası açtı. Bu dava kaybedilirse bahsi geçen bedeli bu kararın sorumluları mı ödeyecek?

“Eski yerimize, yıkıldığı 26 Mart 2023'ten bu yana tek bir çivi çakılmadı, molozlar dahi toplanmadı. Bunun yerine, geçtiğimiz haftaya kadar alanı çöp dökme noktası olarak kullandılar. Yönetimden, kamu tasarruflarına aykırı bir şekilde kendilerine önceden olmayan harcama kalemleri yaratmak yerine, halihazırda yerine getirmediği asli işlerine odaklanmalarını bekliyoruz.”

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi'ne (BU Paws) 15 Mart 2023'te AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atanmış rektör Naci İnci'ye verdiği talimatla Rumeli Hisarı Fethi Şehitlik Dergâhı'na yakın olduğu ve başka bir alana dönüştürüleceği gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından el konulmuştu. 

26 Mart'ta ise polisler, hayvan barınma merkezine yıkım için iş makineleriyle girdi.

Çoğu hasta ve yaşlı olan hayvanlar zorla başka bir alana taşındı. 

Hayvanların yıllardır bakımını üstlenen gönüllüler ise okul güvenliğinden ve polisten şiddet gördü. (TK/TY)

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi bogaziçi üniversitesi naci inci Hayvan hakları sokaktaki köpekler
Talha Keskin
Talha Keskin
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Nisan 2024 bianet stajyeri. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler birinci sınıf öğrencisi. 

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