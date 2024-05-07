Boğaziçi Üniversitesi’nde yönetimin barınak ‘inadı’ sürüyor

Gönüllülerin ve öğrencilerin itirazlarına rağmen, atanmış rektör Naci İnci’nin talimatıyla geçen sene (2023) zorla yerinden edilen Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi (BU Paws) yeni yerinde faaliyetlerini sürdürmeye, çoğu hasta ve yaşlı olan köpeklere bakım vermeye çalışıyor.

BU Paws gönüllüsü bir öğrenci barınağın ve köpeklerin güncel durumunu bianet’e anlattı.

Rektörlüğün kısıtlamaları

Barınağın en önemli problemlerinden birinin öğrencilerin barınağa girişlerinin kısıtlanması olduğunu söyleyen gönüllü, “Bizzat Naci İnci’nin imzası olan bir bildiriyle barınağa gönüllü girişler belirli saatlerle kısıtlandı. Barınaktaki personellerin liyakatsizliği ve sayıca yetersizlikleri göz önünde bulundurulduğunda bu karar, köpeklerin bakımıyla ilgili bizi ciddi anlamda zorluyor,” dedi.

Gönüllü, rektörlük tarafından barınağa yapılan görevlendirmelerin köpeklerin durumunu kötü etkilediğine dikkat çekeerek “Barınağa yetkili kişi olarak atanan okulun veterineri, deney hayvanları üzerinde çalışmak üzere istihdam edilen biri ve biz herhangi bir durumda hayvan götürdüğümüzde ‘ben buna müdahale edemem’ diyerek işin içinden adeta sıyrılıyor,” ifadelerini kullandı.

BU Paws’ın rektörlük tarafından muhatap olarak kabul edilmediğini ve üzerlerindeki baskının faaliyetlerini zorladığını belirten gönüllü, “BU Paws şu an her açıdan tarihinin en dar döneminde. Üzerimizde kurulan basıklar yüzünden ne gönüllü bulabiliyor ne gerekli maddi koşulları sağlayabiliyoruz. Yönetimden tek talebimiz hayvanlardan ellerini çekmeleri. Rektörlük kendini aktör olarak atamaktan vazgeçsin. 22 senedir bu işleyişleri tek başına biz yürütüyoruz ve yürütmeye devam edebiliriz,” dedi.

Rektörlük, Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi'ne el koydu

800 bin TL’lik tazminat davası

Gönüllü, yakın zamanda okula açılan 800 bin TL’lik tazminat davasına da değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Köpekleri taşıdıkları yeni alan, etrafında çok sayıda evin bulunduğu bir bölge olduğu için geçen sene yönetime itiraz ettik. Mahalle sakinlerinin köpeklerden rahatsız olabileceğini ve sorun yaşayabileceğimizi defalarca anlattık; ancak bizi asla dikkate almadılar. Geldiğimiz noktada hayvanların seslerinden rahatsız olan insanlar, okula 800 bin TL’lik tazminat davası açtı. Bu dava kaybedilirse bahsi geçen bedeli bu kararın sorumluları mı ödeyecek?

“Eski yerimize, yıkıldığı 26 Mart 2023'ten bu yana tek bir çivi çakılmadı, molozlar dahi toplanmadı. Bunun yerine, geçtiğimiz haftaya kadar alanı çöp dökme noktası olarak kullandılar. Yönetimden, kamu tasarruflarına aykırı bir şekilde kendilerine önceden olmayan harcama kalemleri yaratmak yerine, halihazırda yerine getirmediği asli işlerine odaklanmalarını bekliyoruz.”