Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyım dört kulübün odalarını taşımasını istedi

2021’den bu yana önce kayyım Rektör Melih Bulu ardından Naci İnci yönetiminde olan Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci alanları her geçen gün daha da kısıtlanıyor.

Dün (4 Şubat) rektörlük, Hamlin Hall’daki dört öğrenci kulübü, Spor Kurulu (SK), Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS), Müzik Kulübü (BÜMK) ve Güzel Sanatlar Kulübü'nden (GSK) odalarını boşaltmasını istedi.

Boğaziçi Konuşuyor

Hisar Kampüsü'ne taşınmaları isteniyor

Rektörlük, Ağustos 2025’te 154 yıldır öğrenci yurdu olarak kullanılan Hamlin Hall’un dersliğe dönüştürüleceğini açıklamıştı.

Öğrenci kulüplerine, bu karar gerekçe gösterilerek Hamlin Hall’da bulunan BÜSAS, BÜMK, GSK ve SK’ye ait odaların boşaltılacağı iletildi.

Kulüplere, odalarını cuma gününe kadar boşaltmaları ve Hisar Kampüsü’ne taşınmaları gerektiği bildirildi.

GSK odası

"Siz taşının, sonra hallederiz"

bianet’e konuşan GSK üyesi iki kişi, Hamlin Hall’da bulunan iki atölyelerinin de ellerinden koparılmak istendiğini söyledi.

Rektörlüğün önerdiği yeni odalarda ne yeterli alan ne de elektrik altyapısının mevcut olduğunu ifade eden GSK üyeleri, yönetime taleplerini ilettiğinde "Siz taşının, sonra hallederiz" tavrıyla karşılaştıklarını anlattı.

İki sene önce Hamlin Hall’den Mezunlar Derneği (BÜMED) binasına taşınan kulüp odalarına değinen üyeler, “BÜMED’e taşınırken de benzer bir durum vardı. Binadaki her şey yetersizdi. Kayyım o dönem ışıklandırma ve BÜMED ile okul arasına servis koyma gibi vaatlerde bulundu. Şu an bu sözlerin hiçbiri tutulmuş değil.” dedi.

Rektörlüğün iki sene boyunca verdiği sözleri gerçekleştirmek için hiçbir adım atmadığını belirten üyeler “Kütüphane ve yurtları yıkıp yerine eskisi kadar yeterli bir şey koymamalarından bize verilen sözlerin tutulmayacağını biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Öğrencisizleştirme çabalarının son adımı"

GSK’nın 44 yıllık bir kültüre sahip olduğunu belirten üyeler, en az 800 öğrencinin kulübe üye olduğunun bilgisini verdi. Ardından şunları ekledi:

“Bu, atölyeyi sene boyunca hiçbir ücret vermeden tüm imkanlarıyla kullanabilen en az 800 kişi demek. Atölyeleri kullananlar ise sadece sanat ile uğraşan öğrencilerle kısıtlı değil; aynı zamanda öğrencilerin paylaşım yapabildiği, dinlenebildiği bir kamusal alan.

Güney kampüsü hayalet kampüse çevirme ve öğrencisizleştirme çabalarının son adımı GSK ve BÜMK’ü taşımak. İki senedir Güney’de oluşan sessizliği müzik ve zanaat sesimizle bozuyoruz, bundan rahatsız oluyorlar.”

Üyeler okula girdiklerinde var olan öğrenci alanlarıyla şimdikinin çok uzak olduğunu ifade eden üyelerden biri “2022'de okula girdiğimde, kulüplerin büyük bir çoğunluğu hala Hamlin Hall'ün alt katında bir aradaydı. Güney kampüs kulüpler taşınmadan önce capcanlı bir yerdi.” dedi.

"Atölyemizi terk etmiyoruz"

Yönetimin kararı bildirmesinin ardından GSK ve BÜMK açıklama yayınladı. GSK açıklamasında 1982’den beri faaliyet gösterdikleri atölyelerini terk etmeyeceklerini ifade etti.

Yönetimin kararını “Bu, öğrencilerin üniversitelerde özgür düşünce ortamı ve toplumsal ifade biçimleri bulup oluşturabildiği öğrenci kulüplerine yönelik alenen bir faaliyetsizleştirme girişimidir. Kayyum rektörün kamusal alana yönelik saldırılarının bir parçasıdır.” şeklinde değerlendirdi.

BÜMK ise #odamadokunma dediği açıklamasında yönetime sundukları çözüm önerilerinin dikkate alınmadığını duyurdu.

Teklif edilen yeni odanın müziğe elverişsiz olduğunu ifade eden BÜMK, açıklamanın devamında “Bu durum, bütün Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ücretsiz ve nitelikli prova ortamlarına erişebildiği tek imkânı ellerinden alacaktır.” ifadesine yer verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu da (ÖTK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın (6 Şubat) 08.30’da Güney Meydan’da yürüyüşe başlayacaklarını ardından kulüp odalarından bulunacaklarını ve nöbete başlayacaklarını duyurdu.

Ne olmuştu? Boğaziçi Üniversitesi öğrenci kulüpleri, kayyım yönetim tarafından ilk günden beri çeşitli baskı, sansür ve engellemelere maruz kalıyor. Yönetim 2023’te birçok kulüp odasının yurt odasına dönüştürüleceğini kulüplere bildirmişti. Odalarından çıkarılan kulüpler, daha önce mahkeme kararına rağmen boşaltılan ve öğrenci yaşamından uzak bir noktada bulunan mezunlar derneği (BÜMED) binasına yerleştirilmişti. Kulüp odalarının yurda dönüştürülmesinin yaklaşık 150 kişilik bir kontenjan artışı sağladığı biliniyor. Şubat 2025’te ise yönetim tarafından 28 öğrenci kulübü ve 6 topluluğun etkinlikleri 'İşgal kafe' eylemine destek vermesi gerekçesiyle durdurulmuştu. Boğaziçi Üniversitesi'nde 'İşgal Kafe' cezası: "Sopalardan korkmuyoruz"

