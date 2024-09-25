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Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 17:11
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 17:15
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Boğaziçi Üniversitesi’nde gökkuşağı bayrağı 'çalındı'

Oryantasyon haftasının üçüncü gününde tanıtım stantlarındaki gökkuşağı bayrağının sivil polisler tarafından alındığını açıklayan Feminist Boğaziçi, "Gökkuşağı bayrağı yasaklanamaz!" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Boğaziçi Üniversitesi’nde gökkuşağı bayrağı 'çalındı'
Fotoğraf: Feminist Boğaziçi

Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün Feminist Boğaziçi’nin tanıtım standındaki gökkuşağı bayrağına sivil polisler ve ÖGB (Özel Güvenlik Birimi) el koydu.

Feminist Boğaziçi’nin X platformundan aktardığına göre stantta duran öğrenci, standın yanındaki ağaca gökkuşağı bayrağı astı. Öğrencinin aktarımına göre, çöp atmaya gittiği esnada standa "gizlice yaklaşan bir kişi", gökkuşağı bayrağını "cebine atarak" uzaklaştı.

Bayrağı alan kişiden geri istediğini söyleyen öğrenci, bayrağı çaldığını inkar etmediğini ve bayrağın asılmayacağının belirtilmesine rağmen geri vermediğini söyledi. Yine paylaşıma göre, bayrağı geri isteyen öğrenciye sivil polis ve ÖGB müdahale etti.

"Gökkuşağı yasaklanamaz"

Oryantasyonun birinci gününde (23 Eylül) 2021’de kapatılan BÜLGBTİA+ ile dayanışmak için gökkuşağı ve transfeminizm (mavi-pembe ve beyaz renklerdeki) bayrakları asan kulüplerin standına giden ÖGB, pek çok kez gelerek “LGBT bayrağının asılmasının yasak olduğunu ve indirilmesi gerektiğini” söylemişti.

Sivil polis ve ÖGB, geçen seneki oryantasyon haftasında da Feminist Boğaziçi'nin masasındaki gökkuşağı bayrağına saldırmıştı.

Feminist Boğaziçi, yaptıkları paylaşımda "ÖGB-polis-kayyum işbirliğine karşı yaşasın feminist mücadelemiz! Gökkuşağı bayrağı yasaklanamaz!" ifadelerini kullandı. (NK)

Haber Yeri
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi
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/haber/bogazici-universitesi-ogrencilerine-ozel-guvenlik-siddeti-299992
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