Boğaziçi Üniversitesi’nde gökkuşağı bayrağı 'çalındı'

Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün Feminist Boğaziçi’nin tanıtım standındaki gökkuşağı bayrağına sivil polisler ve ÖGB (Özel Güvenlik Birimi) el koydu.

Feminist Boğaziçi’nin X platformundan aktardığına göre stantta duran öğrenci, standın yanındaki ağaca gökkuşağı bayrağı astı. Öğrencinin aktarımına göre, çöp atmaya gittiği esnada standa "gizlice yaklaşan bir kişi", gökkuşağı bayrağını "cebine atarak" uzaklaştı.

Bayrağı alan kişiden geri istediğini söyleyen öğrenci, bayrağı çaldığını inkar etmediğini ve bayrağın asılmayacağının belirtilmesine rağmen geri vermediğini söyledi. Yine paylaşıma göre, bayrağı geri isteyen öğrenciye sivil polis ve ÖGB müdahale etti.

Oryantasyonun üçüncü gününde gökkuşağı bayrağımız sivil polisler tarafından çalındı. Sivil polis ve ÖGB, bayrağı geri almaya çalışan arkadaşlarımıza müdahale edip kayyumluğa sığındı. ÖGB-polis-kayyum işbirliğine karşı yaşasın feminist mücadelemiz! Gökkuşağı bayrağı yasaklanamaz! pic.twitter.com/5M7WQtr4jn — Feminist Boğaziçi (@feministboun) September 25, 2024

"Gökkuşağı yasaklanamaz"

Oryantasyonun birinci gününde (23 Eylül) 2021’de kapatılan BÜLGBTİA+ ile dayanışmak için gökkuşağı ve transfeminizm (mavi-pembe ve beyaz renklerdeki) bayrakları asan kulüplerin standına giden ÖGB, pek çok kez gelerek “LGBT bayrağının asılmasının yasak olduğunu ve indirilmesi gerektiğini” söylemişti.

Sivil polis ve ÖGB, geçen seneki oryantasyon haftasında da Feminist Boğaziçi'nin masasındaki gökkuşağı bayrağına saldırmıştı.

Feminist Boğaziçi, yaptıkları paylaşımda "ÖGB-polis-kayyum işbirliğine karşı yaşasın feminist mücadelemiz! Gökkuşağı bayrağı yasaklanamaz!" ifadelerini kullandı. (NK)