Boğaziçi Üniversitesi’nde Demokratik Üniversite nöbeti

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun çağrısıyla dün (25 Aralık) BÜ Güney Meydan’da toplandı.

Bazı öğrencilerin okula girişi, toplanmadan iki saat önce engellenmeye başlandı.

Akşam saatlerinde Güney Meydan'da basın açıklaması yapabilen öğrenciler, akademisyenlere ve öğrencilere sorulmadan alınan antidemokratik Üniversite Senatosu kararlarını reddettiklerini söyleyedi ve kararların geri çekilmesini talep etti.

Öğrencilerin okuduğu açıklama özetle şöyle:

“Adeta önleyici bir gözaltı süreci yaşadık ve şu ana dek en az dokuz arkadaşımızın kartı bloke edildi. Arkadaşlarımızın kartlarının neden bloke edildiğini sorduk, yanıt alamadık. Bize herhangi bir evrak sunulmadı ve bilgilendirme yapılmadı. Maalesef geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz ki bizlere soruşturma açıldığında bizlere e-mailler atılır, telefonlar açılır. Bugün bu aşamalar olmadan, kart blokelerinden dekanının bile haberdar olmadığını öğrendik.

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Talepler

“Kararın ivedilikle geri çekilmesini talep ettik. Arkadaşlarımız alınana dek bu nöbeti sürdürecek iradeye sahip olduğumuzu söyledik. Bu baskı sonucunda rektör yardımcısı ve rektörlükle konuşulacağına dair bilgi aldık. Zaten niteliksiz yurtlarda kalan arkadaşlarımızı yurt haklarından da mahrum etmeye çalışıyorsunuz dedik. Bugün ve önümüzdeki süreçte eylemlere katılan hiçbir arkadaşımızın başına bir şey gelmemesi için soruşturma açılmamalı dedik. Taleplerimizi kayyım rektörlükle paylaşacaklar.

“Senato kararının gerçekleşmeyeceğini de net bir şekilde aktardılar. Hiçbir fakülte binasının başka bir binaya taşınmayacağını sözlü garanti ettiler. Yazılı açıklama istendiğinde de geçen günkü eylemin ardından yapılan açıklamanın baz alınabileceğini söylediler.”

Basın açıklamasından sonra, okula girişleri engellenen öğrenciler kampüse alınana kadar oturma eyleminin süreceği duyuruldu. Öğrenciler özgür, özerk ve demokratik üniversite taleplerini yeniledi. (NK/TY)