ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Aralık 2023 11:00
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 11:04
2 dk Okuma

Boğaziçi Üniversitesi’nde Demokratik Üniversite nöbeti

Boğaziçili öğrenciler demokratik üniversite talebiyle nöbet başlattı. Dün kampüse girişi engellenen öğrenciler, bugün suç duyurusu yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Boğaziçi Üniversitesi’nde Demokratik Üniversite nöbeti
Fotoğraf: Nur Kaya

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun çağrısıyla dün (25 Aralık) BÜ Güney Meydan’da toplandı.

Bazı öğrencilerin okula girişi, toplanmadan iki saat önce engellenmeye başlandı.

Akşam saatlerinde Güney Meydan'da basın açıklaması yapabilen öğrenciler, akademisyenlere ve öğrencilere sorulmadan alınan antidemokratik Üniversite Senatosu kararlarını reddettiklerini söyleyedi ve kararların geri çekilmesini talep etti. 

Öğrencilerin okuduğu açıklama özetle şöyle:

“Adeta önleyici bir gözaltı süreci yaşadık ve şu ana dek en az dokuz arkadaşımızın kartı bloke edildi. Arkadaşlarımızın kartlarının neden bloke edildiğini sorduk, yanıt alamadık. Bize herhangi bir evrak sunulmadı ve bilgilendirme yapılmadı. Maalesef geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz ki bizlere soruşturma açıldığında bizlere e-mailler atılır, telefonlar açılır. Bugün bu aşamalar olmadan, kart blokelerinden dekanının bile haberdar olmadığını öğrendik. 

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri: Yönetimin istifasını talep ediyoruz
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri: Yönetimin istifasını talep ediyoruz
25 Aralık 2023

Talepler

“Kararın ivedilikle geri çekilmesini talep ettik. Arkadaşlarımız alınana dek bu nöbeti sürdürecek iradeye sahip olduğumuzu söyledik. Bu baskı sonucunda rektör yardımcısı ve rektörlükle konuşulacağına dair bilgi aldık. Zaten niteliksiz yurtlarda kalan arkadaşlarımızı yurt haklarından da mahrum etmeye çalışıyorsunuz dedik. Bugün ve önümüzdeki süreçte eylemlere katılan hiçbir arkadaşımızın başına bir şey gelmemesi için soruşturma açılmamalı dedik. Taleplerimizi kayyım rektörlükle paylaşacaklar.

“Senato kararının gerçekleşmeyeceğini de net bir şekilde aktardılar. Hiçbir fakülte binasının başka bir binaya taşınmayacağını sözlü garanti ettiler. Yazılı açıklama istendiğinde de geçen günkü eylemin ardından yapılan açıklamanın baz alınabileceğini söylediler.”

Basın açıklamasından sonra, okula girişleri engellenen öğrenciler kampüse alınana kadar oturma eyleminin süreceği duyuruldu. Öğrenciler özgür, özerk ve demokratik üniversite taleplerini yeniledi. (NK/TY)

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden yeni karar: Fen-Edebiyat Fakültesi ikiye bölündü
Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden yeni karar: Fen-Edebiyat Fakültesi ikiye bölündü
21 Aralık 2023
bogaziçi üniversitesi naci inci Boğaziçi Üniversitesi kayyım rektör
ilgili haberler
Boğaziçi’nde ‘Benim Çocuğum’ belgeselinin gösterimine engel: Homofobik sansür
20 Aralık 2023
/haber/bogazicinde-benim-cocugum-belgeselinin-gosterimine-engel-homofobik-sansur-289588
Boğaziçi İİBF'yi kapatma planı: "Kayyımların yetkisinin daha çok artacağı bir dönem"
20 Aralık 2023
/haber/bogazici-iibf-yi-kapatma-plani-kayyimlarin-yetkisinin-daha-cok-artacagi-bir-donem-289570
ilgili haberler
Boğaziçi’nde ‘Benim Çocuğum’ belgeselinin gösterimine engel: Homofobik sansür
20 Aralık 2023
/haber/bogazicinde-benim-cocugum-belgeselinin-gosterimine-engel-homofobik-sansur-289588
Boğaziçi İİBF'yi kapatma planı: "Kayyımların yetkisinin daha çok artacağı bir dönem"
20 Aralık 2023
/haber/bogazici-iibf-yi-kapatma-plani-kayyimlarin-yetkisinin-daha-cok-artacagi-bir-donem-289570
Sayfa Başına Git