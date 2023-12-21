Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden yeni karar: Fen-Edebiyat Fakültesi ikiye bölündü
Boğaziçi Üniversitesi Senatosu dün (20 Aralık), bazı fakültelerin akıbetini değerlendirmek üzere toplandı.
Toplantıda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin (İİBF) dağıtılma önerisi oylandı; fakat öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tepkisinin de etkisiyle İİBF’nin dağıtılmasına dair “olumlu” karar çıkmadı.
Öte yandan, bugün Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden gelen e-maile göre Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ikiye bölünmesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin kapatılması kararı alındı.
Kararla birlikte fakülte, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Fen Bilimleri Fakültesi olarak yoluna devam edecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, bugün saat 16.30'da "antidemokratik senato kararlarına karşı" Fen-Edebiyat Fakültesi önünde buluşma çağrısı yaptı.
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“Güçlenme”
E-mailde yer alan açıklamaya göre Üniversite Senatosu’nun kararı şöyle:
- Fen - Edebiyat Fakültesi, iki fakülte olarak yeniden yapılandırılmıştır: Fen Fakültesi (School of Science) ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (School of Humanities and Social Sciences). Böylece çalışma konusu ve metodolojisi birbirine benzer bölümlerin aynı fakülteler altında yer alması sağlanmıştır. Bu şekilde dekanlık, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu gibi organların daha tutarlı ve verimli işlemesi amaçlanmaktadır.
- Yönetim Bilimleri Fakültesinde yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Turizm İşletmeciliği bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır. Bu değişiklikle hem benzer disiplinlerde yer alan bu bölümlerin hem de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin daha da güçlenmesi hedeflenmektedir.
“İddialara itibar edilmemeli”
Açıklamada ayrıca şöyle dendi:
“Boğaziçi Üniversitesinin mevcut bölümleri, faaliyetlerine hiçbir değişiklik olmaksızın devam edecektir. Fakültelerin yeniden yapılandırılmasıyla, sadece idari işleyişi kolaylaştırmak ve böylece mevcut eğitim ve araştırma faaliyetlerinin daha etkin planlanması ve yürütülmesi hedeflenmiştir. Herhangi bir bölüm ile ilgili mekânsal bir değişiklik de söz konusu değildir. Bazı bölümlerin kapatılacağı ya da bölüneceği, bazı birimlerimizin farklı kampüslere taşınacağı vb. iddialara itibar edilmemelidir.
“Senatoda tartışılıp tüm akademik birimlerin temsilcileri ile verilmesi gereken akademik yönetime ilişkin bir kararın kamuoyuna çarpıtılarak yansıtılmasının, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve tüm kamuoyu nezdinde Üniversitemizin itibarına zarar vermekten başka bir işlevi bulunmamaktadır.
“Üniversitemizde uzun yıllardır olgunlaşan bu sürecin tarihi bağlamından koparılarak keyfi bir tasarruf gibi gösterilmeye çalışılması iyi niyetten uzaktır. Ayrıca, bu değişiklikle akademik hayatın, eğitim kalitesinin ya da öğrenci deneyiminin olumsuz etkileneceğine dair yapılan manipülatif paylaşımlar sadece öğrencilerimizi kışkırtma amaçlıdır.
“Tüm çalışmalarımız, Üniversitemizi daha ileriye taşımak içindir. Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve kamuoyunun yalnızca Üniversitemiz tarafından yapılan resmî açıklamaları dikkate almasını rica ediyoruz.” (TY)
Senato
Üniversite Senatosu’nda yer alan temsilcilerin çoğu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Rektör Naci İnci’nin atadığı isimler.
Senatodaki isimlerin listesi şöyle:
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci (Rektör)
Prof. Dr. Gürkan S. Kumbaroğlu (Rektör Yardımcısı / Dekan)
Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez (Rektör Yardımcısı / Dekan)
Prof. Dr. İrfan Erdoğan
Prof. Dr. Murat Önder
Prof. Dr. İsmail Boz
Prof. Dr. Ayşe Mumcu
Prof. Dr. Sevtap Demirci
Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu
Prof. Dr. Turgut Tüzün Onay
Prof. Dr. Özlem Öktem (Dekan V.)
Prof. Dr. Haluk Özener
Prof. Dr. Mehmet Hakan Erkut (Enstitü Müdürü)
Prof. Dr. Çiğdem Kafescioğlu
Prof. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen
Prof. Dr. Kıvanç İnelmen
Prof. Dr. İlhami Öztürk (Enstitü Müdürü)
Doç. Dr. İbrahim Alpay Özcan
Dr. Öğr. Üyesi Cihat Arınç
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Fehmi Topal (Genel Sekreter V.)
Dr. Öğr. Üyesi Beril Taşkın Kapusuzoğlu