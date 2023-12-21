Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden yeni karar: Fen-Edebiyat Fakültesi ikiye bölündü

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu dün (20 Aralık), bazı fakültelerin akıbetini değerlendirmek üzere toplandı.

Toplantıda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin (İİBF) dağıtılma önerisi oylandı; fakat öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tepkisinin de etkisiyle İİBF’nin dağıtılmasına dair “olumlu” karar çıkmadı.

Öte yandan, bugün Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden gelen e-maile göre Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ikiye bölünmesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin kapatılması kararı alındı.

Kararla birlikte fakülte, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Fen Bilimleri Fakültesi olarak yoluna devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, bugün saat 16.30'da "antidemokratik senato kararlarına karşı" Fen-Edebiyat Fakültesi önünde buluşma çağrısı yaptı.

Boğaziçi İİBF'yi kapatma planı: "Kayyımların yetkisinin daha çok artacağı bir dönem"

“Güçlenme”

E-mailde yer alan açıklamaya göre Üniversite Senatosu’nun kararı şöyle:

Fen - Edebiyat Fakültesi, iki fakülte olarak yeniden yapılandırılmıştır: Fen Fakültesi (School of Science) ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (School of Humanities and Social Sciences). Böylece çalışma konusu ve metodolojisi birbirine benzer bölümlerin aynı fakülteler altında yer alması sağlanmıştır. Bu şekilde dekanlık, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu gibi organların daha tutarlı ve verimli işlemesi amaçlanmaktadır. Yönetim Bilimleri Fakültesinde yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Turizm İşletmeciliği bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır. Bu değişiklikle hem benzer disiplinlerde yer alan bu bölümlerin hem de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin daha da güçlenmesi hedeflenmektedir.

“İddialara itibar edilmemeli”

Açıklamada ayrıca şöyle dendi:

“Boğaziçi Üniversitesinin mevcut bölümleri, faaliyetlerine hiçbir değişiklik olmaksızın devam edecektir. Fakültelerin yeniden yapılandırılmasıyla, sadece idari işleyişi kolaylaştırmak ve böylece mevcut eğitim ve araştırma faaliyetlerinin daha etkin planlanması ve yürütülmesi hedeflenmiştir. Herhangi bir bölüm ile ilgili mekânsal bir değişiklik de söz konusu değildir. Bazı bölümlerin kapatılacağı ya da bölüneceği, bazı birimlerimizin farklı kampüslere taşınacağı vb. iddialara itibar edilmemelidir.

“Senatoda tartışılıp tüm akademik birimlerin temsilcileri ile verilmesi gereken akademik yönetime ilişkin bir kararın kamuoyuna çarpıtılarak yansıtılmasının, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve tüm kamuoyu nezdinde Üniversitemizin itibarına zarar vermekten başka bir işlevi bulunmamaktadır.

“Üniversitemizde uzun yıllardır olgunlaşan bu sürecin tarihi bağlamından koparılarak keyfi bir tasarruf gibi gösterilmeye çalışılması iyi niyetten uzaktır. Ayrıca, bu değişiklikle akademik hayatın, eğitim kalitesinin ya da öğrenci deneyiminin olumsuz etkileneceğine dair yapılan manipülatif paylaşımlar sadece öğrencilerimizi kışkırtma amaçlıdır.

“Tüm çalışmalarımız, Üniversitemizi daha ileriye taşımak içindir. Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve kamuoyunun yalnızca Üniversitemiz tarafından yapılan resmî açıklamaları dikkate almasını rica ediyoruz.” (TY)