Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, Turkcell yönetimine atandı

Turkcell'in yeni yönetim kurulu, dün (2 Mayıs) Olağan Genel Kurul toplantısının ardından belirlendi.

Yönetim Kurulu'nda Boğaziçi Üniversitesi atanmış Rektörü Mehmet Naci İnci'nin yer aldı.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı görevine devam ederken, yönetim kuruluna Arda Ermut, İdris Sarısoy ve M. Naci İnci atandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz X hesabından yaptığı paylaşımda Naci İnci’nin Turkcell’den aylık 150 bin lira ücret alacağını açıkladı.

Yaparsa AK Parti yapar!



Boğaziçi Rektörü Mehmet Naci İnci’nin aynı zamanda Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi yapıldığını tespit ettik.



Turkcell’den alacağı aylık ücret:

150.000TL



Kaynak: Turkcell Genel Kurul Toplantı Tutanağı, KAP⬇️ pic.twitter.com/NnPQmCaZda — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 2, 2024

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak 30 yıldır en yeni teknolojileri vatandaşlarımızla buluşturmanın ve ülkemiz için çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı' yapma hedefimizi gerçekleştirmek için yeni yönetim kurulumuzla çalışacağız. Bu vesileyle görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerimize özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim kurulumuza yeni katılan üyelerimize görevlerinin hayırlar getirmesini diliyorum. Daha da güçlü bir takım olarak, üretmeye ve ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz."

5 farklı görev yürütüyor

Ağustos 2021’de Boğaziçi Rektörlüğü’ne atanan İnci’nin TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliği ve Türk-Japon Üniversitesi Konsey üyeliği de bulunuyor.

Ayrıca İnci, fizik profesörü olmasına rağmen Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını görevini de yürütüyor.

(TK/AD)