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Yayın Tarihi: 29 Mart 2025 11:34
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2025 11:39
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi (ÖTK) sosyal medya hesabından ÖTK Başkanları Yağmur Taylan'ın 28 Mart'ta tutuklandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan protestolara katılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Yağmur Taylan, 27 Mart'ta yapılan şafak baskınıyla gözaltına alındı. 

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi (ÖTK) sosyal medya hesabından ÖTK Başkanları Yağmur Taylan'ın 28 Mart'ta tutuklandığını açıkladı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan tutuklanmasıyla artan protestolarda üniversiteler etkin bir rol alıyor. 

İstanbul Üniversitesi'nin başlattığı eylemler, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent ve Boğaziçi Üniversitelerinin kampüslerine taşındı. İmamoğlu protestolarında gözaltına alınıp tutuklananların önemli bir çoğunluğu üniversite öğrencisi. 

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi şu paylaşımı yaptı:

"Boğaziçi Üniversitesi ÖTK Başkanı, arkadaşımız Yağmur M. Taylan dün şafak vakti gerçekleştirilen bir baskınla gözaltına alınmış ve bugün tutuklanmıştır. Üniversitenin özerkliğine, öğrencilerin ifade özgürlüğüne ve demokratik değerlere yönelik bu müdahale kabul edilemezdir!"

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu öğrenci eylemleri protestolarda şiddet ekrem imamoğlu boğaziçi öğrencileri
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