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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 15:09
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2025 15:26
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 3 günlük kampüse giriş yasağı

Rektörlüğün cezaya gerekçe gösterdiği maddedeki bent, AYM tarafından 2024’te iptal edilmişti.

Talha Keskin

Talha Keskin

Talha Keskin

Görseli Büyüt
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 3 günlük kampüse giriş yasağı

Boğaziçi Üniversitesi’nde bu sabah 20 öğrencinin okula girişi engellendi. Öğrenciler, okula giriş yapmak istediklerinde öğrenci kartlarının çalışmadığını fark etti. Birkaç saat sonra üniversite yönetiminden öğrencilere e-posta yoluyla uzaklaştırma kararı bildirildi.

Üniversite yönetimi tarafından iletilen e-postada uzaklaştırma kararının gerekçesi, “Kuzey Kampüs kafeyi işgal ederek eylem yaptığınız, bu suretle diğer öğrencilerin kafenin sunduğu hizmetten faydalanmalarını engellediğiniz tespit edildiğinden” ifadeleriyle açıklandı.

Boğaziçi öğrencisi: “Uzaklaştırma sopasından korkmuyoruz”

bianet’e konuşan Boğaziçi Öğrencisi Efe Dağlı, kampüste sermaye istemedikleri ve öğrencilerin işlettiği bir öğrenci kooperatifi talep ettikleri gerekçesiyle verilen bu cezaları kabul etmediklerini belirtti.

Okula girişi engellenen Dağlı, “Naci İnci ve yönetiminin öğrencileri korkutmak için kullandığı bu uzaklaştırma sopasından korkmuyoruz. Taleplerimiz gerçekleşene kadar işgali devam ettireceğiz, bu hukuksuz yaptırımlara karşı da mücadele edeceğiz” dedi.

AYM yönetmelik maddesini iptal etmişti

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün öğrencilerin kartlarını inaktif hale getirip uzaklaştırma kararını dayandırdığı kanun maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafından 22 Şubat 2024 tarihinde iptal edilmişti.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nunda da 54’üncü madde 6’ıncı fıkrası f) bendinin, Anayasa Mahkemesi'nin 22/2/2024 tarihli Kararı ile iptal edildiği belirtiliyor.

Anayasa Mahkemesi’nin ilgili madde hakkındaki kararı şu şekilde:

"02.02.2023 tarihli ve 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2’nci maddesiyle 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değiştirilen 54’üncü maddesinin altıncı fıkrasının (f) bendinin Anayasa’ya aykırılığı 7437 sayılı Kanun’un 2’nci maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ‘‘Öğrencilerin disiplin işleri’’ kenar başlıklı 54’üncü maddesi değiştirilmiştir. Kanun koyucu tarafından anılan değişikliğin yapılmasındaki ana saik, Anayasa Mahkemesi’nin 08.09.2022 tarihli ve 2022/54 E.; 2022/99 K. sayılı iptal kararıdır. Bu kapsamda anılan 54’üncü maddenin altıncı fıkrasında disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu altıncı fıkranın (f) bendine göre; yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası ile çıkarma cezasını gerektiren suçlarda soruşturma açmaya yetkili amirin teklifi üzerine veya re’sen, rektörün kararıyla otuz günü geçmemek üzere öğrencinin yükseköğretim kurumu binalarına sokulmaması yönünde tedbir uygulanabilecektir. Ancak iptali talep edilen bent, aşağıda ayrıntılı olarak gösterildiği üzere Anayasa’ya aykırıdır."

(TK/AD)

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İstanbul
boğaziçi
Talha Keskin
Talha Keskin
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Nisan 2024 bianet stajyeri. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler birinci sınıf öğrencisi.

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