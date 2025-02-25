Boğaziçi Üniversitesi'nde 'İşgal Kafe' cezası: "Sopalardan korkmuyoruz"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 28 öğrenci kulübünün yönetim kurulu üyelerini görevden aldı. Kulüp statüsünde yer almayan 6 topluluğun da etkinliklerini 28 Mart'a kadar dondurdu. Söz konusu kulüp ve topluluklar, "İşgal Kafe" olarak adlandırılan kafeyle ilgili bir metnin imzacıları arasında yer almıştı.

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Yönetim kurulu üyeleri görevden alınan kulüpler şu şekilde: Atatürkçü Düşünce Kulübü, Bilim Kulübü, Bilişim Kulübü, Briç Kulübü, Çeviri Kulübü, Çevre Kulübü, Dağcılık Kulübü, Dans Kulübü, Edebiyat Kulübü, Eğitim ve Araştırma Kulübü, Elektroteknoloji Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Gastronomi ve Degüstasyon Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü, Havacılık Kulübü, Karikatür ve Mizah Kulübü, Köy ve Kooperatifçilik Kulübü, Mağara Araştırma Kulübü, Münazara Kulübü, Müzik Kulübü, Oyun Kulübü, Radyo Boğaziçi, Satranç Kulübü, Sinema Kulübü, Sosyal Bilimler Kulübü, Sosyal Hizmet Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Tarih İncelemeleri Kulübü. Etkinlikleri dondurulan topluluklar ise şu şekilde: Marksist Fikir, BÜÇEV - Dilbilim, LÖSEV Fayda, BÜMED Öğrenci, Örgü, Sosyalist Fikir.

Boğaziçi Üniversitesi'nin atanmış Rektörü Naci İnci'nin imzası bulunan ve Türk Ceza Kanunu’nun 154’üncü maddesine dayandırılan kararda gerekçesi "Açıkça suç olan bir eyleme teşvik ettiklerinden dolayı" şeklinde yer aldı.

TCK Madde 154: Hakkı olmayan yere tecavüz Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.

bianet'in ulaştığı, yönetim kurulu üyeleri görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrenci kulüplerinin üyeleri, kararı değerlendirdi.

"Bize gösterilen sopalardan korkmuyoruz"

"Kayyım yönetimden adeta darbe bildirisi diyebileceğimiz nitelikte bir e-posta aldık" diyen Sinema Kulübü üyesi Talha Keskin, "Geçtiğimiz günlerde başlayan “işgal kafe” eylemlerine dair yayınladığımız bildiride imzacı olan tüm kulüpler bu yaptırımdan nasibini almış durumda" dedi.

Kararda LÖSEV Fayda, Sosyal Hizmet, Hayvan Topluluğu gibi kulüp ve toplulukların yer aldığını belirten Keskin şöyle konuştu:

"Hayvan topluluğunun dönemlik düzenlediği kermeslerin gelecek 5 tanesi iptal ediliyor. 3 adet kedinin ameliyat masrafı var. Kedilerin tedavi masrafları için kermeslerini gerçekleştiremeyecekler. Sırf yandaş sermayenin kampüslerimizden rant elde etmesine karşı çıktığımız için bu yaptırımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bizler, kayyımlığın hiçbir kararını tanımadığımız gibi, elbette bu akıl almaz kararı da tanımıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü ve diğer tüm kulüpler olarak direnişimizi baltalamak için bize gösterilen bu sopaların hiçbirinden korkmuyoruz."

"Kampüs dostlarımız için endişeliyiz"

Çevre Kulübü üyelerinin bianet'e ulaştırdığı ortak açıklaması ise şöyle:

"Bugün, kayyım yönetimin kararı doğrultusunda kulübümüz de dahil olmak üzere toplam 28 kulübün yönetim kurullarının görevden alındığını, yine toplam 34 kulüp ve topluluğunsa etkinliklerinin 1 ay süreyle askıya alındığını öğrendik. Geçtiğimiz hafta kulüplerin ortak imzasıyla yayımlanan ve “İşgal Kafe” eylemlerine desteğini belirten metinde imzası bulunan tüm kulüp ve topluluklar bu karardan etkilendi.

Özellikle BÜÇEK olarak en çok etkilendiğimiz konulardan biri, alt kurullarımızdan olan Hayvan Hakları Topluluğu’nun (BUHAY) önümüzdeki 5 hafta masa açamayacak olması. Hali hazırda kampüslerdeki dostlarımızın bakımlarını üstlenen topluluğumuzun veterinerlere çok yüksek meblağlarda borcu bulunuyor. Her hafta açılan masalarda satılan yemeklerden elde edilen gelir, kampüs dostlarımızın bakımına harcanıyor. Dolayısıyla BUHAY’ın kampüs dostlarımızın yararına masa açamayacak olması, bizleri kulübümüze adeta “darbe” yapılmasının yanı sıra kampüs dostlarımız bağlamında da son derece endişelendiriyor."

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi daha önce 'İşgal Kafe' eylemine katılan 20 öğrencinin okula girişini üç gün süreyle yasaklamıştı.

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(AD)