Boğaziçi Üniversitesi'nde iş cinayeti

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs B kapı girişinde devam eden yurt inşaatında bir işçi hayatını kaybetti.

Kuzey Kampüs B Kapı etrafındaki ambulans, itfaiye ve polis arabası yoğunluğuna tanık olan öğrenciler işçiler ile konuştu. Olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılan öğrenciler bu sırada olayın ayrıntılarını öğrendi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin X’teki gönderisine göre 44 yaşındaki Abdülkadir Doğan, kum dökümü yapan kamyonun yan yatan dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Barınma krizi iş cinayetine dönüştü

Kuzey Kampüs’teki yurt inşaatının Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyım döneminden beri

süregelen barınma krizine çözüm olması planlanıyordu. Özellikle inşaat süresince şantiye alanına yakın olan 3. ve 4. Kuzey Yurtları’nda kalan öğrencilerin halihazırda kampüsün içerisindeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dair endişeleri mevcuttu.

2023 senesinin başlarında temeli atılan ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından finanse edilen yurdun inşaatının 2024 Güz döneminde bitmesi bekleniyor.

Öğrenciler, barınma krizine çözüm olması planlanan inşaatın iş cinayeti mahaline dönmesini protesto etmek için Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Yemekhane önünde toplanacaklar.

Kampüsümüzdeki iş cinayeti kabul edilemez!

Kayyum keyfiyetiyle yaratılan yurt sorunu ve aceleyle alınan kararlar öğrencileri mağdur ederken göz ardı edilen önlemler şimdi iş kazalarına sebep oluyor.

Hesap sormak için Pazar günü 12.15'te Kuzey yemekhane önünde buluşuyoruz 🚩 pic.twitter.com/bhUI1Ywonc — MFT Boğaziçi (@MFT_bogazici) August 3, 2024

(NK/Mİ)