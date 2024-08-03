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HABER
Yayın Tarihi: 3 Ağustos 2024 23:57
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2024 00:39
1 dk Okuma

Boğaziçi Üniversitesi'nde iş cinayeti

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te bir işçi kum dökerken devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Nur Kaya
Nur Kaya

Nur Kaya
Görseli Büyüt
Boğaziçi Üniversitesi'nde iş cinayeti
Fotoğraf: Gençlik Komiteleri/X

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs B kapı girişinde devam eden yurt inşaatında bir işçi hayatını kaybetti. 

Kuzey Kampüs B Kapı etrafındaki ambulans, itfaiye ve polis arabası yoğunluğuna tanık olan öğrenciler işçiler ile konuştu. Olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılan öğrenciler bu sırada olayın ayrıntılarını öğrendi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin X’teki gönderisine göre 44 yaşındaki Abdülkadir Doğan, kum dökümü yapan kamyonun yan yatan dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti. 

Barınma krizi iş cinayetine dönüştü

Kuzey Kampüs’teki yurt inşaatının Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyım döneminden beri
süregelen barınma krizine çözüm olması planlanıyordu. Özellikle inşaat süresince şantiye alanına yakın olan 3. ve 4. Kuzey Yurtları’nda kalan öğrencilerin halihazırda kampüsün içerisindeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dair endişeleri mevcuttu.

2023 senesinin başlarında temeli atılan ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından finanse edilen yurdun inşaatının 2024 Güz döneminde bitmesi bekleniyor.
Öğrenciler, barınma krizine çözüm olması planlanan inşaatın iş cinayeti mahaline dönmesini protesto etmek için Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Yemekhane önünde toplanacaklar.

(NK/Mİ)

Boğaziçi Üniversitesi İSİG Meclisi
Nur Kaya
Nur Kaya
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Dilbilim bölümünü okudu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapıyor. Gazeteci ve NLP(Doğal Dil İşleme) Data Bilimcisi. Şubat 2023...

Boğaziçi Üniversitesi'nde Dilbilim bölümünü okudu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapıyor. Gazeteci ve NLP(Doğal Dil İşleme) Data Bilimcisi. Şubat 2023 dönemi bianet stajyeri. Şubat 2023’ten bu yana bianet için haber yapıyor.

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