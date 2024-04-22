Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübünün dans-müzik gösterisi “Yolcu” sahnede

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübünün (BÜFK) 2023-2024 eğitim prodüksiyonu “Yolcu”, yeni bir ev arayışında olan bir grup insanın hikâyesini çokdilli şarkılarla ve danslarla anlatıyor.

Kulübün eğitim çalışmalarının bir ürünü olan dans-müzik gösterisi, Anadolu ve çevresindeki halkların güncel tartışmalarını merkeze alarak kültürel çoğulcu bir perspektifle sahneye taşıyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan insanlardan oluşan bir kervan etrafında kurgulanan “Yolcu”, son yıllarda giderek artan yıkım ve savaşların yarattığı zorunlu göç meselesini işliyor.

“Yolcu”; BÜFK’te 2019 yaz döneminde başlanan İzmir alan araştırmasının bir ürünü olan “Thalassa/Deniz” sahnesi, “Sesler” (BÜFK, 2006) dans-müzik gösterisinin “Em Barişê Dixwazin/Biz Barış İstiyoruz” ve Kardeş Türküler’in “Hanzala” (2011) sahnelerinin reprodüksiyonu olan “Bahoz/Fırtına” sahnesi ve 2023 yaz döneminde başlanan Alevi alan araştırmasının bir ürünü olan “Quleng/Turna” sahnesinden oluşuyor. “Yolcu” seyircisini, sınırların, savaşların ve yıkımların yola revan ettiği yolcuların hikâyesine kulak vermeye davet ediyor!

5 Nisan Cuma günü prömiyerini yapan “Yolcu”, Nisan ve Mayıs aylarında Boğaziçi Üniversitesi, Uçaksavar Kampüsü, Garanti Kültür Merkezi’nde tekrar oynayacak.

İstanbul Gösteri Tarihleri:

19 Nisan Cuma, 20.00 / Garanti Kültür Merkezi, Ayhan Şahenk Salonu

24 Nisan Çarşamba, 20.00 / Garanti Kültür Merkezi, Ayhan Şahenk Salonu

26 Nisan Cuma, 20.00 / Garanti Kültür Merkezi, Ayhan Şahenk Salonu

29 Nisan Pazartesi, 20.00 / Garanti Kültür Merkezi, Ayhan Şahenk Salonu

8 Mayıs Çarşamba, 20.00 / Garanti Kültür Merkezi, Ayhan Şahenk Salonu (İstanbul Amatör Tiyatro Günleri kapsamında)

15 Mayıs Çarşamba, 20.00 / Garanti Kültür Merkezi, Ayhan Şahenk Salonu

18 Mayıs Cumartesi, 16.00 / Garanti Kültür Merkezi, Ayhan Şahenk Salonu

Turne Tarihleri: 11 Mayıs Cumartesi / Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Biletlere, kulübün Instagram hesabı üzerinden DM atarak veya iletişim numaraları üzerinden ulaşılabilir. Instagram Hesabı: @bufkboun YouTube Kanalı: @BUFKboun Twitter (X) Hesabı: @bufkboun

(EMK)