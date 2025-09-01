Boğaziçi Üniversitesi: Fail etkinliğe davetiye ile geldi, otoparka yönlendirilen araç aranmadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde 30 Ağustos akşamı meydana gelen cinayette 20 yaşındaki Ayberk K. 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i çalıştığı kafede öldürdü. 24 suç kaydı olan Kurtuluş’un Boğaziçi kampsüne kontrolden geçmeden silahla girebilmesi tepki uyandırdı.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, üniversite tarafından yeni açıklama yapıldı. Açıklamada Ayberk K.'nin etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini göstererek kampüse girdiği ifade edildi.

Güvenlik görevlilerinin gerekli kampüse giriş prosedürleri uygulandığı belirtilen açıklamada K.'nin davetli kaydının tutulduğu ve aracıyla misafir otoparkına yönlendirildiği kaydedildi. Üniversite yapılan açıklamada, “Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir. Bununla birlikte, ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Üniversite tarafından yapılan açıklama özetle şöyle:

“Söz konusu olay, üniversitemizle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana gelmiştir. Kennedy Lodge’da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlik esnasında görevli olan Hilal Özdemir, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrılmış, Kale Kapı’ya giden yol üzerinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

"Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini ibraz ederek kampüse girdiği anlaşılmıştır. Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış; davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir. Bununla birlikte, ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır.

"Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam iş birliği içindedir. Önceliğimiz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesidir. Bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirler titizlikle değerlendirilecektir."

(GÖ)