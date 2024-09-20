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Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 08:57
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2024 08:57
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Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı

Aydın Doğan İletişim Enstitüsü’nün yerine, Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü kuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı

Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatıldı.

Lisansüstü eğitim veren enstitünün yerine, Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü kuruldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, toplam dört üniversitede bazı fakülte, yükseokul ve enstitüler kapatıldı, yerlerine yenileri kuruldu.

Kararla, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatıldı, yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi açıldı.

Gümüşhane Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı, yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Çankaya Üniversitesi'nde Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans sonrası eğitim veren Aydın Doğan İletişim Enstitüsü'nün kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu kararı, 1999 yılında Resmi Gazete'de yayımlandı. Enstitü 2000-2001 öğrenim yılında faaliyete geçti.

(AS)

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İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi
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