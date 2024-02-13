Boğaziçi Türk Araştırmaları Topluluğu kulüp oluyor

Kayyım yönetimce göreve getirilen Hasan Umut’un başkanlığındaki Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu (ÖFKK), rutin işleyişte görüşüne başvurduğu Boğaziçi Üniversitesi Kulüplerarası Kurulunun (KAK) kararını beklemeden Boğaziçi Türk Araştırmaları Topluluğuna (BÜTAK) “Aday Kulüp” statüsü verdi.

ÖFKK karar mekanizması içinde Hasan Umut da dahil olmak üzere atama prosedürleri izlenmeden gelen sekiz “paraşüt” akademisyen bulunuyor.

Kayyım kadro prosedürü esnetti

ÖFK Ana Tüzüğüne göre üniversitede kurulan bir topluluğun “Aday Kulüp” statüsünü alması için lisans öğrencisi en az 15 kurucu üyesinin olması, her yarıyıl en az üç etkinlik olmak üzere en az üç yarıyıl faaliyet göstermiş olması, logo taslağının bulunması, bir öğretim üyesinin kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair yazılı onay alınması şartlarının yarı sıra Ana Tüzüğe uygun kulüp tüzük taslağının hazırlanması ve KAK Yönetme Kurulunun görüşünün alınması şartları mevcut.

Yine Boğaziçi Üniversitesi ÖFK Ana Tüzüğüne göre Aday Kulüp statüsündeki kulüpler üç yarıyıl boyunca aktif üye sayılarının azalmaması ve kuruluş amaçları ile uyumlu faaliyetlerde bulunma yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü. Bunları yerine getiren aday kulüpler KAK, ÖFKK ve Öğrenci İşleri Dekanlığının da görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’na öneriliyor.

Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile aday kulübün kulüpleşme süreci tamamlanıyor. Diğer şartlar arasında KAK Başkanının, kurul kararını temsil ederek oy kullandığı ÖFKK görüşünün alınması ve Öğrenci İşleri Dekanlığı izninin alınması var. Topluluk, 2015’ten beri yürüttükleri faaliyetlerde bu şartları tamamladıklarını söylüyor.

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Öğrenciler oy çokluğuyla reddetmişti

İlgili kararın çıktığı toplantının ardından Boğaziçi Üniversitesi Kulüplerarası Kurulu içerisinde yapılan oylamada 31’e 8 oranı ile konu hakkında ret kararının çıktığı öğrenildi.

KAK’ın bu karara dilekçelerle itirazının sonuçsuz kaldığı bildiriliyor.

KAK’ın oylama sonucu ile ilgili yaptığı açıklamalar arasında Boğaziçi Üniversitesi Türk Araştırmaları Topluluğunun çalışmalarında tarih ve dil üzerine çalışmalar yapan çok sayıda kulüple benzer alanlarda yaptığı çalışmalar bulunuyor.

Makbul kulüpleşme dönemi

Türkoloji konusunda etkinlikler düzenleyen ve konuşmacılar davet eden topluluk ise Türkoloji çalışmalarının başka bir disiplin altında yapılmaması gerektiğini söylüyor ve kulüpleşme sürecinin arkasında duruyor.

Bununla birlikte, Boğaziçi Üniversitesi’nde tepeden inme değişiklikler bir kez daha kulüpleşme sürecine etki etti. 1 Şubat 2021’de yine usulsüz bir şekilde kayyım Melih Bulu Boğaziçi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün Adaylık statüsünü düşürerek kulübü hukuksuzca kapatmıştı. (GK/TY)

Boğaziçi Üniversitesi yönetimini protesto eden öğrenciler, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı rektör ve üniversite yönetimi tarafından fişlendiği, baskıya maruz kaldığı, kampüse giriş kartları bloke edildiği ve yurtlara girişleri engellendiği için gerçek isimleriyle haberde yer alamıyor. Güney Kampüs'ten gelen kolektif haberleri, bu nedenlerle açık isimleriyle geçemiyorlar.