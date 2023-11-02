Boğaziçi Onur Yürüyüşü'ndeki kamera kayıtları istenecek

Boğaziçi Üniversitesi’nde 20 Mayıs 2022'de düzenlenen 9. Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan aralarında bir gazeteci ve bir akademisyenin olduğu 69 kişinin yargılanmasına bugün devam edildi.

unikuir.org’un haberine göre, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada, “Kanuna aykırı yürüyüşe katılarak ihtara rağmen dağılmamakla” suçlanan öğrencilerden ikisi ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" suçlaması ile yargılanıyor.

İkinci duruşma öğrenci savunmaları ile başladı. Önceki duruşmada olduğu gibi, yürüyüşe katıldığı için işkence ile gözaltına alınan öğrenciler asıl yargılanması gerekenin, kampüsü savaş alanına çeviren polisler olduğunu tekrar ortaya koydu.

"Kanunu aykırılık nerede?"

Öğrencilere dağılmaları için ihtar yapılmadığının, çok kötü şartlarda gözaltında bekletildiğinin ve sağlık sorunlarının polislerce dikkate alınmadığının hatırlatıldığı savunmaların ardından söz alan sanık avukatlarından Eşe Nur Özge, öğrencilerin işlediği iddia edilen suçlara ilişkin “Kanuna aykırılık nerede bilelim ki ona göre savunma yapalım?” diye sordu.

"Söz konusu suçlamaya dair kanuna aykırılık olduğu iddia edilmiş; ancak hangi gerekçeyle aykırılık olduğu ne savcılık makamının iddianamesinde ne kolluk fezlekesinde aykırılık gerekçesi açıklanmıştır. Ayrıca ihtara rağmen dağılmama suçlamasında, ihtarın yapıldığına dair kanıtı sunma sorumluluk polistedir."

Talep üzerine hakim, 9. Onur Yürüyüşü'nün düzenlendiği 20 Mayıs gününe dair kamera kayıtlarının Boğaziçi Üniversitesinden istenmesine karar verdi.

Dava, 23 Şubat 2024 saat 10.00’a bırakıldı.

ADLİYEDEN BAKINCA / EŞİTLİK MÜCADELESİ Protesto değil Onur Yürüyüşü

Boğaziçi Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 70 öğrenciye dava açıldı

(EMK)