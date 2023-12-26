Boğaziçi öğrencilerinden kampüse girişlerini engelleyen yöneticilere suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bugün (26 Aralık Salı) öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi’nde bir araya gelerek "eğitim ve barınma haklarını ihlal eden yöneticiler" için suç duyurusunda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde fakültelerin kapatılması ve bölünmesi yönündeki senato kararının ardından öğrencilerin 25 Aralık’ta başlattıkları "Demokratik Üniversite Nöbeti" için kampüse girmeleri dün kartları bloke edilerek engellenmişti.

Herhangi bir açıklama yapılmaksızın kartları bloke edilen en az 10 öğrencinin kampüse girişlerine izin verilmemişti.

Okula girebilen öğrenciler Güney Meydan’dan kampüsün kapısına yürüyerek dışarıda kalan arkadaşları içeri alınana dek oturma eylemini sürdüreceklerini duyurdular. Eylem sonucunda yurtta kalan öğrenciler kampüse alınabildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Demokratik Üniversite nöbeti

Eğitim ve barınma hakları engellendi

Dün kampüse girmeleri engellenen öğrenciler, bugün (26 Aralık Salı) öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi’nde bir araya gelerek "eğitim ve barınma haklarının ihlal eden yöneticiler" için suç duyurusunda bulundu.

Boğaziçi Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun çağrısıyla adliyede toplanan öğrenciler basın açıklamasının ardından Güney Kampüs’e dönerek Demokratik Üniversite Nöbeti’ni sürdürdüler.

Kayyum yönetimi

Basın açıklamasında 10 arkadaşlarının "öğrenci kartlarının iptal edildiğini ve okula girişlerinin yasaklandığını" duyuran öğrenciler “Kayyum yönetim her gün yeni bir antidemokratik uygulamayla karşı[larına çıkmaya devam ettiğini" dile getirdiler.

"Fakültelerimizin kapatılması ve bölünmesiyle başlayan bu süreçte, biz öğrencilerin yoğun tepkisiyle karşılaşan ve bu hareketi baskılamak için çareyi tespit edebildiği öğrencilerin okula girmesini engellemekte bulan kayyum yönetimi, öğrencileri hem eğitim-öğretim haklarından hem de yurtta kalanları barınma haklarından mahrum ediyor.”

Arkadaşlarının hak ve özgürlüklerine yönelik müdahalelere ilişkin "yazılı açıklama" talepleri için bir muhatap bulamadıklarını vurgulayan öğrenciler "Bu usulsüz ve hukuksuz kararlara karşı, dün [...] Güney Kampüs’te kapıda bir araya gelerek oturma eylemi düzenledik[lerini], bu eylemin ardından kampüs içinde yurtta kalan arkadaş[larının] okula girişini sağlayabildik[lerini]" kaydettiler. "Ancak bununla yetinmeyece[klerini]" duyurdular.

"Boğaziçi Direnişi" mirası yaşayacak

Boğaziçi öğrencileri, Çağlayan Adliyesi önündeki basın açıklamasında “Keyfi bir şekilde okula girişi engellenen bütün arkadaşları okula girene ve mücadele[lerine] birlikte omuz verene kadar bu dayanışmayı sürdürece[klerini" ilan ettiler: "Bu hukuksuz kararlarla ve yıldırma politikalarıyla mücadelemizi zayıflatmaya çalışanlara karşı birliğimizi sürdürerek ve büyüterek karşılarında durmaya devam edeceğiz.”

Öğrenciler, "2021 Boğaziçi direnişi"ndeki soruşturmaları, disiplin cezaları ve tutuklamalar ve ODTÜ’de "demokratik üniversite" mücadelesi veren arkadaşlarına açılan soruşturmaları bildiklerini ve demokratik üniversite talebini baskılamaya yönelik politikalara "bu direnişlerden aldıkları güçle direnç göstereceklerini" ifade ettiler.

"Hatırlatıyoruz: üniversiteler bizimdir, kayyumlar gidecek biz kalacağız!”

(NK/AEK)