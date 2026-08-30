Boğaziçi öğrencileri kampüsteki erkek şiddetini unutmadı: Hilal Özdemir burada katledildi

*Öğrenciler, çocuğun hangi yasal dayanakla çalıştırıldığını, silahlı failin kampüse nasıl girebildiğini ve güvenlik tedbirlerinin yetersizliğini sorgulayarak üniversite yönetiminden yanıt istedi. Feminist Boğaziçi ve çeşitli öğrenci topluluklarının imzaladığı açıklamada, çocuk işçiliğinin ve kampüslerin ticarileştirilmesinin eleştirisi yapılarak cinayetin takipçisi olunacağı vurgulandı. Tepkiler üzerine tesisteki ticari faaliyetler 15 Ocak 2026'da durduruldu.

*Öğrenciler, Güney Kampüs'te pankart açarak yayımladıkları ortak basın açıklamasında cinayeti basit bir güvenlik sorunu değil, erkek şiddetinin bir sonucu olarak niteledi. Hilal Özdemir, 30 Ağustos 2025'te Kennedy Lodge Sosyal Tesisleri'ndeki bir düğünde çalışırken 20 yaşındaki Ayberk K. tarafından silahla öldürülmüştü.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, bir yıl önce Güney Kampüs’te katledilen 15 yaşındaki çocuk işçi Hilal Özdemir’i andı.

Kampüste “Hilal burada öldürüldü” yazılı pankart açan öğrenciler, yayımladıkları ortak basın açıklamasıyla üniversite yönetimine tepki göstererek cinayetin ve çocuk işçiliğinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

"Güvenlik sorunu değil, erkek şiddeti"

Açıklamada, Hilal Özdemir’in katledilmesinin basit bir güvenlik zafiyeti olarak değerlendirilemeyeceği, bu durumun süregelen erkek şiddetinin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Kampüslerin parası olanın kiralayabildiği ticari alanlara dönüştürülmesine ve çocuk işçiliğine dikkat çeken öğrenciler; kampüslerin herkes için güvenli, özgür ve yaşanabilir olması gerektiğini vurguladı. Kadın cinayetlerinin ve cinsiyete dayalı sorunların son bulması için önleyici politikaların şart olduğunu belirten kulüpler, çocuk işçiliğinin normalleştirilmesine ve çocuk emeğinin sömürülmesine karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Açıklamada, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin yanıtlamadığı kritik sorular yeniden gündeme taşındı.

Öğrenciler; 15 yaşındaki Hilal Özdemir’in hangi yasal dayanakla kampüs içinde çalıştırıldığını, düğün organizasyonunun güvenliğinin kim tarafından sağlandığını ve silahlı failin kampüse nasıl girebildiğini sordu.

Ayrıca failin Hilal’i rahatsız edip kampüsten uzaklaştıktan sonra ikinci kez içeri nasıl alındığının, ticari kullanıma açılan tesislerde çalışanların güvenliği için ne gibi önlemler alındığının ve kampüsteki güvenlik tedbirlerinin gerçekten kimi koruduğunun açıklanması istendi.

Feminist Boğaziçi ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK) öncülüğünde yayımlanan metne Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, Feminist Boğaziçi, Bilkent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu, ODTÜ Feminist Dayanışma, ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması, Hacettepe Feminist Dayanışma, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü, BÜLGBTİA+, Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü, Bilgi Öğrenci Dayanışması ve Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Dayanışması imza attı.

Ne olmuştu?

Hilal Özdemir, 30 Ağustos 2025 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü bünyesindeki Kennedy Lodge Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bir düğün organizasyonunda çalıştığı sırada 20 yaşındaki Ayberk K. o sırada çalışan Hilal Özdemir'i silahla öldürdü.

Üniversite yönetimi, failin düğüne davetiyeyle geldiğini ve güvenlik görevlilerinin araç içi arama yetkisi bulunmadığı için silahın tespit edilemediğini öne süren bir açıklama yayımladı. Tepkilerin ardından, çeşitli firmaların düğün ve nişan organizasyonları düzenlediği Kennedy Lodge Sosyal Tesisleri’ndeki bu ticari faaliyetler 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla durduruldu.

Erkek Şiddeti Çetelesi

(EÖ/EMK)