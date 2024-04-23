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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2024 18:05
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2024 18:16
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Boğaziçi'nin ilk seçilmiş rektörü Üstün Ergüder okula alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi’nin seçimle göreve gelen ilk rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, bugün okula alınmadı. Açıklama yapan atanmış rektör İnci, "Bu sabah bir yanlış anlama nedeniyle kampüs girişinde yaşanan talihsiz olayın ardından kendisi ile görüşerek durumu açıkladım" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Boğaziçi'nin ilk seçilmiş rektörü Üstün Ergüder okula alınmadı
*Fotoğraf: Sosyal medya

1992-2000 arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Üstün Ergüder, bugün ziyaret ettiği okula alınmadı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk seçilmiş rektörü olan Ergüder’in okula alınmadığını Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Eder, sosyal medya hesabından duyurdu.

Eder, paylaşımında, "Az önce 1992-2000 yılları arasında yaptığı rektörlük de dahil 50 yılını Boğaziçi Üniversitesine vermiş Üstün Ergüder hocamızın kampüse alınmadığını öğrendim. Yazıklar olsun! Bilmeyenler için, kendisi Boğaziçi’nin ilk seçilmiş rektörüdür. Ve herkesin fotoğrafını çektiği kampüsün ana yeşil meydanının ismi Üstün Ergüder meydanıdır” dedi.

Tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atadığı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci x hesabında açıklama yaptı.

İnci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Eski Rektörümüz ve değerli meslektaşım Üstün Ergüder’in üniversitemiz kampüsüne girişinin kısıtlanması söz konusu değildir. Bu sabah bir yanlış anlama nedeniyle kampüs girişinde yaşanan talihsiz olayın ardından kendisi ile görüşerek durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Basit bir yanlış anlamadan farklı anlamlar çıkarılması doğru değildir."

(RT)

Üstün Ergüder Boğaziçi Üniversitesi
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