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Yayın Tarihi: 3 Ocak 2024 15:37
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2024 15:42
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Boğaziçi'nden özgür ve demokratik üniversite için imza kampanyası

3 Ocak 2024 itibariyle 3000’in üzerinde kişinin imzaladığı bildiride "Tüm Türkiye'de özgür, özerk, demokratik bir üniversite ideali gerçekleşene kadar Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Boğaziçi'nden özgür ve demokratik üniversite için imza kampanyası
Fotoğraf: Nur Kaya

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, öğrencileri ve toplumun pek çok kesiminden meslek sahipleri 'Özgür, özerk ve demokratik üniversiteler' için imza kampanyası başlattı.

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 3 Ocak 2024 itibariyle 3000’in üzerinde kişinin imzaladığı bildiride "Tüm Türkiye'de özgür, özerk, demokratik bir üniversite ideali gerçekleşene kadar Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz" denildi.

İsminin eklenmesini isteyenler en geç 5 Ocak 2024 tarihine dek [email protected] adresine adını soyadını yazarak mesaj atabilir. İmza verenlerin isimleri, bildiri ile birlikte medyada ve sosyal medyada duyurulacak.

'Özgür, özerk ve demokratik üniversiteler için imza çağrısı' başlığıyla imzaya açılan bildiri şöyle: 

'Biz aşağıda imzası olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak; Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan müdahalenin üçüncü yılı dolarken direnen tüm akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanların yanında olduğumuzu belirtiyoruz."

"Özgür, özerk ve demokratik üniversite taleplerinin anayasal haklar olduğuna inanıyoruz. Demokratik yollarla dile getirilen Boğaziçi Üniversitesi direnişini meşru gördüğümüzü ve desteklediğimizi ifade ediyor, bu irademizi baskılara maruz kalan diğer tüm üniversite ve eğitim kurumları için de yineliyoruz. Tüm Türkiye'de özgür, özerk, demokratik bir üniversite ideali gerçekleşene kadar Kabul Etmiyoruz'.

(EMK)

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