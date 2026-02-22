Boğaziçi'nde "Tasavvuf Araştırma Merkezi" yönetimi görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Güney Kampüs’te faaliyet gösteren Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Araştırma Merkezi’nin yönetimi görevden alındı.

Merkez yönetiminin 24 Eylül 2025’te ön bilgilendirme yapılmaksızın ofislerinden çıkarıldığı, 28 Ocak 2026 tarihli resmî yazıyla da değişikliğin resmileştiği bildirildi. Buna göre Merkez Müdürü Derin Terzioğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Çiğdem Kafescioğlu, Oya Pancaroğlu, Arzu Öztürkmen ve Engin D. Akarlı’nın (Emeritus, Brown University) görevlerine son verildi.

Yeni yönetimde, Rektör Naci İnci döneminde üniversiteye atanan Sibel Kocaer, Yasin Ramazan Başaran ve Şahin Baykal’ın yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Murat Özel yer aldı. Eski yönetim kurulundan yalnızca Mehmet Nafi Artemel görevde kaldı. Müdür yardımcıları Zeynep Oktay ve Akif Yerlioglu’nun da görevlerine son verildiği belirtildi. 18 Şubat 2026 tarihli yazıyla Yasin Ramazan Başaran merkezin yeni müdürü olarak atandı.

“Bilimsel birikim yok sayılıyor”

Merkezin kamuoyuna yaptığı açıklamada, Nafi Baba Merkezi’nin tasavvuf kültürünü tarihsel ve toplumsal bağlamları içinde, herhangi bir tarikat bağlantısı olmaksızın ve seküler bir zeminde ele alan, uluslararası nitelikte faaliyet yürüten bir araştırma merkezi olduğu vurgulandı.

Görevden alınan akademisyenlerin uluslararası düzeyde tanınan araştırmacılar olduğu belirtilen açıklamada, 2019’dan bu yana oluşturulan akademik birikimin bu kararla birlikte “yok sayıldığı” ve merkezin çalışmalarının dayandığı bilimsel zeminin zedelendiği ifade edildi.

Nafi Baba Tekkesi nedir?

Merkeze adını veren Nafi Baba Tekkesi, Rumelihisarı’nın batısında, İstanbul Boğazı’na bakan bir tepede bulunan bir Bektaşi dergâhıydı.

1950’lerde yıkılan tekke binası, tarihî dokusuna uygun biçimde yeniden inşa edilerek 2015 yılında, dönemin rektörü Gülay Barbarosoğlu yönetiminde üniversitenin eğitim ve araştırma amaçlarına hizmet edecek şekilde tamamlanmıştı.

Uluslararası İş birlikleri

Merkez, 2019’dan bu yana “Tasavvuf Konuşmaları / Sufism Talks” başlığıyla kamuya açık etkinlikler düzenliyordu. Disiplinlerarası yaklaşımı kapsamında tasavvuf uzmanlarının yanı sıra antropoloji, sosyoloji, etnomüzikoloji, edebiyat, sanat tarihi, mimarlık tarihi, şehir tarihi ile İslam ve Osmanlı tarihi alanlarından araştırmacıları bir araya getiriyordu.

2023 yılında ise University of St Andrews ve Austrian Academy of Sciences İran Çalışmaları Enstitüsü ile birlikte, Royal Society of Edinburgh desteğiyle düzenlenen “Sufi Manuscript Cultures” konferansının ikinci ayağına ev sahipliği yapmıştı.

(NÖ)