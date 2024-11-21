Boğaziçi'nde "Şiddetin Değişen Yüzü ve Mücadele Yolları" paneli düzenlenecek

Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü (BÜKAK) 28 Kasım Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Demir Demirgil Salonu'nda "Şiddetin Değişen Yüzü ve Mücadele Yolları" adlı bir panel düzenleyecek.



BÜKAK'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenleneyeceği panelde son yıllarda artan ve değişen şiddet ikliminin politik arka planı, şiddetle mücadelenin hukuksal boyutu ve şiddetle bir mücadele yöntemi olarak benimsenen ifşa yöntemi ele alınacak.



Ayrıca panelde şiddete karşı dönüştürücü ve önleyici mekanizmalar hem yerel hem de uluslararası deneyimler üzerinden aktarılacak ve bu programların toplumsal dönüşüme nasıl katkıda bulunduğuna dair örnekler üzerinden ele alınacak.

BÜKAK moderatörlüğünde Prof. Dr. Serpil Sancar, Dr. Öğr. Üyesi Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Gazeteci Mine Şirin ve Avukat Selin Nakıpoğlu'nun konuşmacı olarak yer alacağı panel, konuşmacıların sunumlarının ardından, panel soru cevap bölümü ile devam edecek.



Boğaziçi Üniversitesi mensubu olmayan katılımcıların etkinliğe katılmak için bu formu doldurması gerekiyor.





Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü (BÜKAK) kimdir ?

Boğaziçi Üniversitesi'nde kadın araştırmalarını geliştirmeyi ve toplumsal cinsiyetle ilgili konularda farkındalığı artırmayı amaçlayan BÜKAK, 8 Mart 2000 tarihinde kurulan bir öğrenci kulübüdür. Kuruluşundan bu yana, kampüste kadın araştırmalarına ilgi duyan kadınlara önemli bir platform sunarak, toplumsal cinsiyet rollerini inceleyen disiplinler arası çalışmaları teşvik etmektedir.



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi özel günlerde kampüste paneller, söyleşiler ve Kadın Eserleri Kitap Sergisi gibi etkinlikler düzenlemektedir.



Ayrıca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kampüsteki, Türkiye'deki ve dünyadaki toplumsal cinsiyet gündemini takip ederek, "bü’de kadın gündemi" adlı bültenlerinde eğitim çalışmalarının ürünlerine, haberlere, çevirilere, röportajlara, seminer notlarına, kitap tanıtımlarına ve öğrenci ödevlerine yer vermektedirler.

(NK)





