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HABER
Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2025 09:19
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2025 09:48
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Boğaziçi'nde polis öğrencilere saldırdı

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün Nurettin Yıldız ile yapacağı etkinliği protesto etmek amacıyla toplanan öğrenciler kampüslerinde ablukaya alındı. Öğrencilerle birlikte T24 muhabiri Can Öztürk de işkenceyle gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, 13 emniyet mensubunun yaralandığını ve 97 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Nur Kaya
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Nur Kaya

Nur Kaya
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Görseli Büyüt
Boğaziçi'nde polis öğrencilere saldırdı

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), 13 Mayıs 2025 günü Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın konuk olacağı, “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” başlıklı bir etkinlik yapacaklarını duyurdu. Yıldız’ın erkek şiddeti ve çocuk istismarını meşrulaştıran söylemlerinin öğrenciler arasında gündeme gelmesi üzerine öğrenciler, aynı gün etkinliği protesto etmek için etkinliğin gerçekleşeceği Kuzey Kampüs’te bir eylem çağrısında bulundular. Kampüs içinde toplanan öğrencilerin etrafı sarıldıktan sonra ablukada kalan öğrenciler ve T24 muhabiri Can Öztürk işkenceyle gözaltına alındı.

Görseli Büyüt

“İfade özgürlüğünü korumak için güvenlik önlemleri”

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, ilk yayınladığı eylem çağrısında “Kadına şiddeti, çocuğa istismarı meşru kılan zihniyete üniversitelerde yer yok!” diyerek öğrencileri BİSAK’ın etkinliğini protesto etmek için 13 Mayıs 2025 saat 17.00’de Kuzey Piramit önünde toplanmaya çağırdı. Saat 17.30’da başlaması planlanan etkinliğin, BİSAK’ın X paylaşımıyla saat 18.00’e ertelendiği duyuruldu. Etkinliğin ertelenmesinin duyurulmasından kısa süre sonra Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı, X hesaplarından etkinliğe katılım göstereceklerini duyurdu.

Bunun üzerine protesto amacıyla toplanacak olan öğrenciler, saat 17.30’da Kuzey Piramit önünde bir araya gelerek basın açıklamalarını okudu. Toplanan öğrenciler, “Nureddin kampüsten, okulumdan defol!”, “YÖK, polis, medya, bu abluka dağıtılacak!”, “Kadınlar ölürken polis neredeydi?” ve “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok” sloganları attı.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Kamil Ünal/BoğaziçiTV

Çocuk istismarını protesto eden öğrencilere ters kelepçe

Öğrenciler, basın açıklamalarını okuduktan sonra etkinliğin yapılacağı Kuzey Park (KP) binası önüne yürümek istedi. Etkinliğin yapılacağı bina önüne geçişlere Özel Güvenlik Birlikleri (ÖGB) izin vermedi. Kısa süre sonra Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs B Kapı’dan içeri kolluk kuvvetleri giriş yaptı.

Binanın önündeki ÖGB barikatının arkasına dizilen çevik kuvvet, kısa süre içinde kampüs içindeki varlığını arttırarak öğrencilerin etrafını sardı. Polis Kuzey Kampüs içinde toplanan öğrencilere saat 19:30  sularında yaptığı anonsta, dağılmalarını ve “güvenlik güçlerine zarar vermemelerini” söyledi. Etkinliğin yapılmasının önüne geçmek için bekleyişlerine devam eden öğrencilerden bir kısmı dağılma çağrısında bulundu, etkinliğin devam edeceği duyurulduktan sonra eylemlerine devam eden öğrenciler, polis barikatına yüklendi.

Öğrencilerin barikata yüklenmesinin ardından güvenlik görevlileri öğrencileri uzaklaştırmak için şiddet uygulamaya başladı. B Kapı önünden Yeni Bina’ya (NH) kadar gerileyen öğrencilerden, işkenceye uğrayanların yanı sıra polis şiddetinden kaçmaya çalışırken yaralananlar oldu. B kapı önündeki alanda abluka içinde kalan bir grup öğrenci ve T24 muhabiri Can Öztürk, şiddet gördü ve gözaltına alındı.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Kamil Ünal/BoğaziçiTV
Fotoğraf: Kamil Ünal/BoğaziçiTV

Kampüs içinde polis, dışında erkek şiddeti

Kampüs içindeki polis yoğunluğu, uzun süre devam etti. Çevik kuvvet ve ÖGB, Kuzey Kapı’ya da yığılarak öğrencilerin kampüslerden çıkışını engellemeye çalıştı. ÖGB, Kuzey Kampüs’ün demir kapısını sürüklenerek kapatmaya çalıştı.

Aynı esnada Kuzey Kampüs önünde etkinliğe katılım için toplanan ancak kampüse alınmayan Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilâtı ve öğrenciler arasında gerginlik çıktı.

Polis kampüsten kontrollü ve küçük gruplar halinde geçişlere izin verirken, tek başına çıkış yapan bir kadına gruptan bir şahsın saldırdığı iddia edildi. Olay sonrasında öğrenciler, çevrelerini saran çevik kuvvete “Burada kadınları koruyacak bir tane polis yok mu?” sorusunu yöneltti.

Aynı zamanda öğrenciler, polisin abluka içinde kalan bir öğrenciye ped ulaştırmalarını engellediğini bildirdi.

Görseli Büyüt

Öğrenciler Yıldız’a yumurta attı 

Öğrenciler dışarıda eylemlerini sürdürürken ve polis müdahalesi devam ederken, KP içindeki etkinlik devam etti. İçeri sızan Türkiye İşçi Partili bir grup öğrenci, Nureddin Yıldız’a yumurta atarak etkinliği protesto etti.

https://x.com/tipliogrencilr/status/1922336880093192541

Yine bir grup TİP’li öğrencinin etkinliğin öncesi günü (12 Mayıs) BİSAK kulüp odasına “Faşizme şeriata geçit yok!” yazması üzerine kayyım rektörlük tarafından açılan Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi’nin X hesabından suç duyurusunda bulunulacağı duyurulmuştu.

Medya Merkezi, açıklamasında “Boğaziçi Üniversitesi, düşünce ve ifade özgürlüğünü esas alan, çoğulculuğu ve katılımcılığı önceleyen bir kurumdur. Üniversitemiz ekosisteminde herhangi bir grubun şiddet, baskı ve nefret diliyle tahakküm kurma gayreti ne üniversitemiz kamuoyu ne de yönetimimizde asla karşılık bulmayacaktır.” demişti.

 “13 kolluk hafif yaralandı, 97 kişi gözaltına alındı”

İstanbul Valiliği, saat 22.39’da yayınladığı açıklamada olayları “Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırmıştır” diyerek duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre 13 emniyet mensubu, hafif şekilde yaralanırken toplam 97 gösterici gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin Vatan Emniyet’te devam ettiği bildirildi. Süreci takip etmek için Vatan Emniyet önüne gelen kişilerin aktardığına göre, emniyet önünde de polis yoğunluğu mevcut.

(NK/Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi
Nur Kaya
Nur Kaya
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Dilbilim bölümünü okudu. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapıyor. Şubat 2023 dönemi bianet stajyeri. Şubat 2023’ten bu yana...

Boğaziçi Üniversitesi'nde Dilbilim bölümünü okudu. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapıyor. Şubat 2023 dönemi bianet stajyeri. Şubat 2023’ten bu yana bianet için haber yapıyor.

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