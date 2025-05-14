Boğaziçi'nde polis öğrencilere saldırdı

Öğrenciler Yıldız’a yumurta attı

Öğrenciler dışarıda eylemlerini sürdürürken ve polis müdahalesi devam ederken, KP içindeki etkinlik devam etti. İçeri sızan Türkiye İşçi Partili bir grup öğrenci, Nureddin Yıldız’a yumurta atarak etkinliği protesto etti.

https://x.com/tipliogrencilr/status/1922336880093192541

Yine bir grup TİP’li öğrencinin etkinliğin öncesi günü (12 Mayıs) BİSAK kulüp odasına “Faşizme şeriata geçit yok!” yazması üzerine kayyım rektörlük tarafından açılan Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi’nin X hesabından suç duyurusunda bulunulacağı duyurulmuştu.



Medya Merkezi, açıklamasında “Boğaziçi Üniversitesi, düşünce ve ifade özgürlüğünü esas alan, çoğulculuğu ve katılımcılığı önceleyen bir kurumdur. Üniversitemiz ekosisteminde herhangi bir grubun şiddet, baskı ve nefret diliyle tahakküm kurma gayreti ne üniversitemiz kamuoyu ne de yönetimimizde asla karşılık bulmayacaktır.” demişti.

“13 kolluk hafif yaralandı, 97 kişi gözaltına alındı”

İstanbul Valiliği, saat 22.39’da yayınladığı açıklamada olayları “Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırmıştır” diyerek duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre 13 emniyet mensubu, hafif şekilde yaralanırken toplam 97 gösterici gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin Vatan Emniyet’te devam ettiği bildirildi. Süreci takip etmek için Vatan Emniyet önüne gelen kişilerin aktardığına göre, emniyet önünde de polis yoğunluğu mevcut.

(NK/Mİ)