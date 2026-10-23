Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu davasında gazeteci Öztürk'e beraat, 14 öğrenciye ceza talebi

Mayıs 2025'te Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto sırasında gözaltına alınan 14 öğrenci ve T24 muhabiri Can Öztürk'ün yargılandığı davanın beşinci duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden (MLSA) Canan Coşkun'un haberine göre İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı, dosyadaki görüntülerde Can Öztürk'ün protestoyu görüntülediğinin anlaşıldığını belirterek suçlamaların kanıtlanamadığını bildirdi.

Mütalaada, Öztürk'ün cezalandırılması için “her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil” elde edilemediği belirtilerek beraatine karar verilmesi talep edildi.

Öztürk, Mayıs 2025'te Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoyu takip ederken polisler tarafından gözaltına alınmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme yükümlülüğüyle serbest bırakılmıştı.

14 öğrenciye dört ayrı suçlama

Savcı, protestoya katılan 14 öğrencinin ise polislerin oluşturduğu güvenlik hattına yüklenerek bazı polislerin inşaat çukuruna düşmesine ve yaralanmasına neden olduğunu ileri sürdü.

Mütalaaya göre olayda bir polisin parmağı kırılmış, diğerleri ise basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralanmışlardı.

Savcı, öğrencilerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32. Maddesinde yer alan direnme suçunun yanı sıra Türk Ceza Kanunu'nun 265, 86 ve 87. Maddelerindeki görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Öğrenciler ise suçlamaları reddetti. Daha önceki savunmalarında da öğrenciler, polislerin kendilerini çember içine aldığını ve sıkışıklık nedeniyle nefes alamadıklarını anlatmışlardı.

Avukatlar: "Polislerin sağlık raporları çelişkili"

Duruşmada öğrencilerin avukatı Özge Durdu, müşteki polis amiri Mustafa Ermenek'in sağlık raporları arasında çelişki bulunduğunu ileri sürdü.

Durdu, ilk sağlık raporunda herhangi bir yaralanma tespit edilmemesine rağmen sonraki raporda Ermenek'in basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığının belirtildiğine dikkat çekti.

Ermenek'in dosyasında 26 Haziran 2026 tarihli bir fizik tedavi raporu da bulunduğunu hatırlatan Durdu, raporların birbirini doğrulamadığını savundu.

Öğrencilerin avukatlarından Gamze Serin Şimşek de bu çelişkileri ayrıntılı savunmalarında ele alacaklarını söyledi.

Mahkeme, avukatlara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 11 Ocak 2027 saat 09.30'a erteledi.

6 öğrenci tutuklanmıştı

Dava, çocuk yaşta evliliği meşrulaştıran açıklamalarıyla tepki çeken ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın 13 Mayıs 2025'te Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilmesi üzerine başlayan protestolarla ilgili.

Öğrenciler üniversitede basın açıklaması yapmak isterken polis müdahalesiyle karşılaşmış, 14 öğrenci ve protestoyu izleyen T24 muhabiri gazeteci Can Öztürk gözaltına alınmıştı.

Öğrencilerden 6'sı olaydan hemen sonra tutuklanmış, 8'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Boğaziçi'nde 'Nureddin Yıldız'ı protesto eden 6 genç tutuklandı

Tutuklu öğrenciler de daha sonra tahliye edildi.

Dava sürerken polislerin şikâyetleri üzerine açılan ikinci dosyanın ilk davayla birleştirilmesi sonucunda öğrenciler yeniden savunma vermek zorunda kalmışlardı.

(AEK)