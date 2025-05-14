Boğaziçi'nde 'Nureddin Yıldız'ı protesto eden 6 genç tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, “6 yaşındaki kız çocukları evlendirilebilir” sözleriyle tepki çeken Nurettin Yıldız’ın, üniversitede bir etkinliğe konuşmacı olarak davet edilmesine tepki göstermişti.

Yıldız’ı protesto eden öğrencilere polis sert bir şekilde müdahale ederken 97 genç de gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 82 kişi serbest bırakılırken aralarında T24 muhabiri Can Öztürk'ün de bulunduğu 14 kişi, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen 14 kişiden 6 öğrencinin tutuklanmasına, 4 öğrencinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İlahiyatçı Nureddin Yıldız’ın 2015 yılında katıldığı bir programda, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir” şeklindeki sözleri büyük tepki çekmişti.

Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) düzenlediği etkinliğe konuk olarak çağrıldı. “İslami ilimler: Kim için, ne kadar?” başlıklı etkinlikte konuşmacı olarak yer alacaktı.

Yıldız’ın üniversitelerinde konuşmasını istemeyen öğrenciler, Kuzey Kampüs’te bir araya geldi. Öğrenciler “Nurettin Yıldız üniversitemden defol!” sloganları attı. Protestolara polis sert bir biçimde müdahale etti. 97 genç gözaltına alındı.