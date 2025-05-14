ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2025 16:47
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2025 11:17
2 dk Okuma

Boğaziçi'nde 'Nureddin Yıldız'ı protesto eden 6 genç tutuklandı

Nurettin Yıldız protestosunda tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 14 öğrenciden 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Boğaziçi'nde 'Nureddin Yıldız'ı protesto eden 6 genç tutuklandı
Fotoğraf: Sosyal medya

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, “6 yaşındaki kız çocukları evlendirilebilir” sözleriyle tepki çeken Nurettin Yıldız’ın, üniversitede bir etkinliğe konuşmacı olarak davet edilmesine tepki göstermişti.

Yıldız’ı protesto eden öğrencilere polis sert bir şekilde müdahale ederken 97 genç de gözaltına alındı.

Boğaziçi'nde polis öğrencilere saldırdı
Boğaziçi'nde polis öğrencilere saldırdı
14 Mayıs 2025

Gözaltına alınanlardan 82 kişi serbest bırakılırken aralarında T24 muhabiri Can Öztürk'ün de bulunduğu 14 kişi, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan T24 muhabiri Can Öztürk'e adli kontrolle serbest
Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan T24 muhabiri Can Öztürk'e adli kontrolle serbest
14 Mayıs 2025

Hakimliğe sevk edilen 14 kişiden 6 öğrencinin tutuklanmasına, 4 öğrencinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İlahiyatçı Nureddin Yıldız’ın 2015 yılında katıldığı bir programda, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir” şeklindeki sözleri büyük tepki çekmişti.

Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) düzenlediği etkinliğe konuk olarak çağrıldı. “İslami ilimler: Kim için, ne kadar?” başlıklı etkinlikte konuşmacı olarak yer alacaktı.

Yıldız’ın üniversitelerinde konuşmasını istemeyen öğrenciler, Kuzey Kampüs’te bir araya geldi. Öğrenciler “Nurettin Yıldız üniversitemden defol!” sloganları attı. Protestolara polis sert bir biçimde müdahale etti. 97 genç gözaltına alındı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Nurettin Yıldız boğaziçi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git