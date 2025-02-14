Boğaziçi'nde kafe boykotu: Ortak alanlarımız şirketlere verilmesin

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kafetarya, kirasına yapılan yüksek zam nedeniyle kapandı. Kapatılan kafeterya yerine EspressoLab ile bağlantılı olduğu iddia edilen ‘Ethos Kafe’ isimli yeni bir işletme açıldı.

Kafenin açılmasının ardından Zemin Cafe’nin çay ve kahve satışı yapması da engellendi. İşletme müdürü, üniversite yönetiminin, “restoran oldukları nedeniyle çay ve kahve satışını durdurduklarını” aktarırken işletmelerinin sözleşmesinde kafe-restoran yazdığını belirtti.

EspressoLab ise iki gün önce X’ten yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi'nde mevcut bir Espressolab mağazası bulunduğu iddialarını yalanlayarak; kampüste açılan kafe ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürdü.

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"Ortak alanlarımız şirketlere verilmesin"

EspressoLab bayilik sistemi ile çalıştığını ve bu nedenle bir bağlantısı olmadığını söylese de bianet’e konuşan öğrenciler açılan kafede EspressoLab logolu içeriklerin yer aldığını belirtti.

Ayrıca öğrenciler, kafenin pahalılığını protesto ederek kafeyi işgal etti.

Kampüs yönetimine dair kararlarda söz hakkı talep eden öğrencileri basın açıklaması gerçekleştirdi. Protestoya kendi termos ve kahvelerini getiren öğrenciler, “Ortak alanlarımızın şirketlere verilmesine karşı bir aradayız” dedi.

Boykot devam edecek

Öğrenciler, açılan işletmedeki fahiş fiyatların kampüste ticaretin ön plana çıkmasına ve bunun da haklarının ihlal edilmesine sebep olduğunu ifade etti.

Öte yandan öğrencilerin, protestoları üzerine üniversite yönetimi, Zemin Kafe’nin çay ve kahve satışına geri izin verdi. Öğrenciler ise Ethos Kafe kapanana kadar boykota devam edeceklerini söyledi.

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"Şirket çıkartılsın alan öğrencilere verilsin"

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK) ise dün (13 Şubat) 18.00’de forum düzenledi.

İşletme sahibinin kafeyi 17.00’de kapatma girişimine rağmen forumlarını gerçekleştiren öğrenciler, Ethos Kafe’nin çıkartılması ve alanın öğrencilere devredilmesini istedi.

ÖTK, ayrıca bölüm, fakülte ve üniversite düzeyinde yönetim kurulu toplantılarına katılmayı ve oy hakkına sahip olmayı talep ettiklerini belirtti.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanlığı ise, öğrenci temsilcilerini görüşmeye çağırdı, öğrenciler görüşmeye katılmayacağını açıkladı.

2011’de 80 gün süren eylem Boğaziçi Üniversitesi’nde 2011 yılında da benzer bir eylem gerçekleşmişti. ABD’li kahve zincir dükkanı Starbucks, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde şube açmış ve bunun üzerine üniversitede eylemler başlamıştı. Öğrenciler, Starbucks’ı işgal etmiş protestolar 80 güne yakın devam etmişti.

Starbucks İşgali Neden Önemli?

Espressolab markası hakkında

Türkiye menşeli bir kahve zinciri markası olan Espressolab, Sütiş ile birlikte Kocadağ Ailesi Şirketleri'ne aittir. 2021’de hayatını kaybeden AKP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yeğeni olduğu öne sürülen Esat Kocadağ tarafından kuruldu.

Merkezi İstanbul'da bulunan marka, ilk mağazasını 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde kurdu.

Ocak 2024’ten itibaren de hızla büyüyen Espressolab, Türkiye dahil olmak üzere; Almanya, Portekiz, Mısır, Katar, Ürdün, Fas, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Kıbrıs ve Irak'ta toplam 210 mağaza daha açtı.

(AV/RT)