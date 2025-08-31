ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2025 20:53
 ~ Son Güncelleme: 31 Ağustos 2025 22:00
1 dk Okuma

Boğaziçi'nde erkek şiddeti protestosu: Kız kardeşimizin unutulmasına izin vermeyeceğiz

"Bugün bir kız çocuğu katlediliyorsa, sorumlusu yalnızca silahı çeken değil, bu zemini hazırlayan siyasi iktidardır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te dün akşam saatleinde (30 Ağustos Cumartesi) A.K.’nin 15 yaşındaki çocuk işçi Hilal Özdemir’i öldürmesi bugün protesto edildi.

Eylemde, Lise Meclisleri, Boğaziçi’li Kadınlar, Yeditepe’li Kadınlar, İTÜ’lü Kadınlar, Mimar Sinan Kadın Hakları Topluluğu, İstanbul Üniversiteli Kadınlar, Yıldız’lı Kadınlar, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Feminist Boğaziçi ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu yer aldı.

“Bu yalnızca bireysel bir suç değil”

Boğaziçi’li Kadınlar’ın açıklamasında, cinayetin yalnızca bireysel bir olay olmadığı vurgulandı:
“Kendi öğrencileri ve akademisyenleri kampüse alınmazken, Boğaziçi öğrencisi dahi olmayan ve hakkında 18 ayrı suç kaydı bulunan Ayberk K.’nin silahla kampüse girebilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu, kayyum yönetiminin doğrudan sorumluluğudur. Kız kardeşimizin unutulmasına izin vermeyeceğiz, hayattan koparılan yaşamın hesabı sorulacak.”

“Üzgün değil, öfkeliyiz”

Eylem çağrısına destek veren İTÜ’lü Kadınlar  adına okunan basın açıklamasında da cinayetin sistematik bir saldırının sonucu olduğu belirtildi:

“Kayyum yönetimi, kendi öğrencisinin çantasını ararken eli silahlı bir katili kampüse aldı. Bu yalnızca bireysel bir trajedi değildir; erkek şiddeti, devletin cezasızlık politikalarıyla birleşerek sistematik bir hale gelmiştir. Bugün bir kız çocuğu katlediliyorsa, sorumlusu yalnızca silahı çeken değil, bu zemini hazırlayan siyasi iktidardır.”

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti çocuk cinayeti çocuk işçi cinayeti
