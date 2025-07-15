ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2025 19:26
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2025 20:47
1 dk Okuma

Boğaziçi: "Kayyımlar gidecek" pankartına misilleme; öğrencinin yüksek lisans kabulü iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde “Kayyımlar gidecek biz kalacağız” pankartı açan Berat Kaşkaloğlu'nun yüksek lisansa kabul kararı iptal edildi; okula girişi yasaklandı!

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Boğaziçi: "Kayyımlar gidecek" pankartına misilleme; öğrencinin yüksek lisans kabulü iptal edildi
Mezuniyet Töreninde kayyım protstosu/Fotoğraf: T24

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde “Kayyımlar gidecek biz kalacağız” pankartı açan öğrenci Berat Kaşkaloğlu’nun kabul edilen yüksek lisans başvurusu iptal edildi ve üniversiteye girişi yasaklandı.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, konuyla ilgili soruları yanıtlayan Kaşkaloğlu, “Mezun kartı iptalimde ‘Tören düzenini bozmaktan iptal ediyoruz’ dediler. Yüksek lisansa alınmamam da kontenjan dolması nedeniyle değil." dedi.

Kaşkaloğlu, kendi bölümünün 20 kişilik kontenjanı olduğunu ve  17 kişinin alınduğını söyledi: "Bölüm beni kabul etmesine rağmen enstitü beni listeden çıkarmış” dedi.

Kaşkaloğlu, yüksek lisans kabulünün iptal edilemesi ve okula girişinin engellenmesi hakkında T24’e verdiği demeçte pankatını açtıktan sonra fakülte dekanının kendisininLinkedIn hesabına baktığını aktardı: "Ben ondan sonra zaten şüphelenmeye başladım bir şey olacağına dair. Sonra da benim mezun kartımı iptal ettiler. Mezun kartı iptalimde ‘Tören düzenini bozmaktan iptal ediyoruz’ dediler. Ardından master başvuru sonuçları açıklanacaktı. Burada da bir hamle yapmalarını bekliyordum.” dedi.

Kaşkaloğlu, Bölüm'ün başvurusunu kabul etmesine karşın "Enstitü"nün kendisini listeden çıkartttığını öğendiğini aktardı ve "Eğitim hakkı engekllendiği" gerekçesiyle dava açacağını söyledi.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi Rektör Naci İnci
ilgili haberler
DİRENİŞ SÜRÜYOR
Boğaziçi'nden Yüksek Onur derecesiyle mezun oldu, diplomasını yırttı: "Seçilmiş rektörden alırım"
4 Temmuz 2025
/haber/bogazici-nden-yuksek-onur-derecesiyle-mezun-oldu-diplomasini-yirtti-secilmis-rektorden-alirim-309122
Boğaziçi'nde 'Nureddin Yıldız'ı protesto eden 6 genç tutuklandı
14 Mayıs 2025
/haber/bogazici-nde-nureddin-yildiz-i-protesto-eden-6-genc-tutuklandi-307436
Boğaziçi rektörü, akademisyenlerin nöbet alanına gübre döktürdü
28 Mart 2025
/haber/bogazici-rektoru-akademisyenlerin-nobet-alanina-gubre-dokturdu-305957
Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’ni Avrupa Üniversiteler Birliği’nden çıkardı
6 Mart 2025
/haber/naci-inci-bogazici-universitesini-avrupa-universiteler-birliginden-cikardi-305157
Özgür Özel: Boğaziçi direnişine desteğimiz artarak devam edecek
7 Aralık 2024
/haber/ozgur-ozel-bogazici-direnisine-destegimiz-artarak-devam-edecek-302491
Boğaziçi Üniversitesi’nde tarikatlar gençlik etkinliği yaptı
3 Eylül 2024
/haber/bogazici-universitesinde-tarikatlar-genclik-etkinligi-yapti-299288
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DİRENİŞ SÜRÜYOR
Boğaziçi'nden Yüksek Onur derecesiyle mezun oldu, diplomasını yırttı: "Seçilmiş rektörden alırım"
4 Temmuz 2025
/haber/bogazici-nden-yuksek-onur-derecesiyle-mezun-oldu-diplomasini-yirtti-secilmis-rektorden-alirim-309122
Boğaziçi'nde 'Nureddin Yıldız'ı protesto eden 6 genç tutuklandı
14 Mayıs 2025
/haber/bogazici-nde-nureddin-yildiz-i-protesto-eden-6-genc-tutuklandi-307436
Boğaziçi rektörü, akademisyenlerin nöbet alanına gübre döktürdü
28 Mart 2025
/haber/bogazici-rektoru-akademisyenlerin-nobet-alanina-gubre-dokturdu-305957
Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’ni Avrupa Üniversiteler Birliği’nden çıkardı
6 Mart 2025
/haber/naci-inci-bogazici-universitesini-avrupa-universiteler-birliginden-cikardi-305157
Özgür Özel: Boğaziçi direnişine desteğimiz artarak devam edecek
7 Aralık 2024
/haber/ozgur-ozel-bogazici-direnisine-destegimiz-artarak-devam-edecek-302491
Boğaziçi Üniversitesi’nde tarikatlar gençlik etkinliği yaptı
3 Eylül 2024
/haber/bogazici-universitesinde-tarikatlar-genclik-etkinligi-yapti-299288
Sayfa Başına Git