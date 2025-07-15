Boğaziçi: "Kayyımlar gidecek" pankartına misilleme; öğrencinin yüksek lisans kabulü iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde “Kayyımlar gidecek biz kalacağız” pankartı açan öğrenci Berat Kaşkaloğlu’nun kabul edilen yüksek lisans başvurusu iptal edildi ve üniversiteye girişi yasaklandı.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, konuyla ilgili soruları yanıtlayan Kaşkaloğlu, “Mezun kartı iptalimde ‘Tören düzenini bozmaktan iptal ediyoruz’ dediler. Yüksek lisansa alınmamam da kontenjan dolması nedeniyle değil." dedi.

Kaşkaloğlu, kendi bölümünün 20 kişilik kontenjanı olduğunu ve 17 kişinin alınduğını söyledi: "Bölüm beni kabul etmesine rağmen enstitü beni listeden çıkarmış” dedi.

Kaşkaloğlu, yüksek lisans kabulünün iptal edilemesi ve okula girişinin engellenmesi hakkında T24’e verdiği demeçte pankatını açtıktan sonra fakülte dekanının kendisininLinkedIn hesabına baktığını aktardı: "Ben ondan sonra zaten şüphelenmeye başladım bir şey olacağına dair. Sonra da benim mezun kartımı iptal ettiler. Mezun kartı iptalimde ‘Tören düzenini bozmaktan iptal ediyoruz’ dediler. Ardından master başvuru sonuçları açıklanacaktı. Burada da bir hamle yapmalarını bekliyordum.” dedi.

Kaşkaloğlu, Bölüm'ün başvurusunu kabul etmesine karşın "Enstitü"nün kendisini listeden çıkartttığını öğendiğini aktardı ve "Eğitim hakkı engekllendiği" gerekçesiyle dava açacağını söyledi.

(AEK)