Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan T24 muhabiri Can Öztürk'e adli kontrolle serbest

Boğaziçi Üniversitesi’nde çocukların evlendirilmesini meşru gören söylemleriyle tepki çeken Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın vereceği konferansa karşı düzenlenen protestoyu takip ederken gözaltına alınan T24 muhabiri Can Öztürk’ün İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı.

Öztürk'ün eylemi haber için izlediği ve protestolar sırasında çekim yaptığı, polis tutanaklarında yer aldı. İfade tutanağında Can Öztürk'ün "eylem yapan ve kalkanlara yüklenen grup içinde görüldüğü" iddia edilirken, kanıt olarak Öztürk'ün çekim yaptığı görüntü kullanıldı. Öztürk, pek çok kez döviz taşımadığını, slogan atmadığını, yalnızca haber için alanda bulunduğunu dile getirdi.

Boğaziçi'nde polis öğrencilere saldırdı

‘Görev yaptırmamak için direnmek’le suçlanan Öztürk, ifadesinde şunları söyledi:

"Fotoğrafta açık bir şekilde çekim yaptığım görülmektedir. Basın mensubu olarak takip ettiğim toplanma sırasında bir arbede yaşandı, olay esnasında yazdığım haber için çekim yapıyordum. Bir süre sonra polis müdahalesinin başlamasıyla bir grup öğrenci geriye doğru kaçmaya başladı, olayın ardından görüntü aldığım esnada kalabalıkla birlikte beni de ablukaya aldı. Abluka içinde basın mensubu olduğumu defalarca farklı amirlere dile getirmeme rağmen, basın kartımı göstermeme ve çıkmak istediğimi söylememe rağmen ablukadan çıkmama izin verilmedi ve gözaltına alındım.

Bu esnada basın kartımı gösterdiğim bir çevik kuvvet polisi boynumdaki basın kartımı çekerek koparttı, ardından da kartımın korumasını kırdı. Ardından gelen başka bir çevik kuvvet polis bana çektiğim videoları kastederek 'sana o videoları paylaştırmayacağız' dedi ve boğazımı sıktı. Ardından gerçekleşen ters kelepçe ile gözaltı işlemi boyunca basın mensubu olduğumu hem görevli polis memuruna hem de gözaltı sürecindi kayıt altına alan polis memuruna ifade ettim.

Polise yönelik herhangi bir mukavemetim olmadığı gibi, süreci kolaylaştırmak adına yardımcı olmaya çalıştım, geçişim için verilmesini, koridor açılmasını istedim. Yaklaşık 8 saat boyunca ters kelepçeli bir şekilde araçta bekletildim."

Öztürk ifadesinin ardından bugün adliyeye götürüldü. Savcılık tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği de Öztürk'ü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. T24 ekibi, gazeteciler ve ailesi Öztürk'ü adliye çıkışında alkışlarla karşıladı.

Meslek örgütlerinden tepki var

Meslek örgütleri yaptıkları açıklamalarla Öztürk’ün, gazeteci olduğunu bildirmesine rağmen polisler tarafından basın kartı parçalanmasına, şiddet görmesine ve ters kelepçeyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) açıklamasında "Görevini yaparken gözaltına alınan meslektaşımız Can Öztürk bir an önce serbest bırakılmalıdır. Emniyet kuvvetlerinin gazetecilere yönelik saldırgan tavırlarını kınıyoruz." dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, "T24 sitesi muhabiri Can Öztürk’ün Boğaziçi eylemini izlerken ters kelepçeyle gözaltına alınmasını, boğazının sıkılmasını ve basın kartının parçalanmasını kınıyoruz. Öztürk’ün görev yapmasının engellenmesine dönük bu kabul edilemez saldırıya son verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DİSK Basın-İş Öztürk'e yapılan muamelenin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, serbest kalması için çağrı yaptı. Gazetecilere şiddet uygulayan kamu görevlilerinin suç işlediğini belirten DİSK Basın-İŞ “Görevini yapan meslektaşlarımıza yapılan muamele kabul edilemez. Can Öztürk derhal serbest bırakılmalıdır!" dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da açıklamasında “Polis kayıtlarında, Öztürk’ün Boğaziçi Üniversitesi’nde haber için çekim yaptığı açıkça görülüyor. Can Öztürk gazetecidir, derhal serbest bırakın” ifadelerine yer verdi.

(HA)