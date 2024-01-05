Boğaziçi Direnişi: "Bir üniversitenin kayyım yönetiminde olması eşyanın tabiatına aykırı"

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Melih Bulu, rektör olarak atandı. Kurum iradesi yok sayılarak atanan Bulu’dan sonra hayatımıza “kayyım rektör” kavramı girdi.

Boğaziçililer, Erdoğan’ın üniversiteye müdahalesini protesto etti; özerk, özgür ve demokratik üniversite talebiyle yapılan eylemlerde 600’ün üzerinde öğrenci gözaltına alındı.

Protestolar, ulusal ve uluslararası akademi dünyasının eleştirilerinin de etkisiyle Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz 2021’de görevden alındı.

Bulu’dan sonra rektör seçim süreci bir kez daha baltalandı ve 19 öğretim üyesinden yüzde 95 ret oyu alan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 21 Ağustos 2021'de Erdoğan tarafından rektör olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 5 Ocak 2021’de rektörlük devir teslimi esnasında cüppelerini giydi ve rektörlük binasına sırtlarını döndü.

Akademisyenler, bu eylemi haftanın her iş günü, saat 12.15’te #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek sürdürüyor.

Neler oldu?

30 Mayıs 2021’den beri ise Boğaziçi Üniversitesi’nde basının görüntü alması mümkün değil. Girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği kampüsün çevresinde polis ağır silahlarla devriye geziyor. Kampüslerin her köşesine kameralar yerleştirildi. Okul, bir nevi özel güvenlik ve sivil polislerin meskeni haline gelmiş durumda.

Emekli akademisyenler ve mezunlardan oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grubun kampüslere girişi yasak.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, öğrenci protestolarına mahal vermemek için üç senedir toplu mezuniyet töreni yapmıyor.

Rektörlük dışında, üniversitenin üst yönetim kademeleri de kurum dışından atanmış kadrolar tarafından ele geçirilmiş durumda. Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu’ndaki hayati kararlar hâlâ bu kadrolarla alınıyor.

3 Kasım 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ve birçok başka kurum için örnek teşkil eden Cinsel Tacizi Önleme Koordinatörlüğü (CİTÖK) işlevsizleştirildi.

Can Candan, Cem Ersoy, Mohan Ravichandran, Tolga Sütlü ve Yıldız Silier gibi akademisyenlerin görevlerine hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle son verildi.

Birçok önemli koleksiyona ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi 4 Eylül 2022’de lağvedildi, mekânı lojmana dönüştürüldü.

Mithat Alam Film Merkezi, İletişim Fakültesi’ne tahsis edilerek işlevsizleştirildi. 12 Ağustos 2022’de yöneticileri işten çıkarıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) 30 yıldır faaliyetlerini yürüttüğü Güney Kampüs’teki binasından polis zoruyla çıkarıldı.

4 Nisan 2023’te, 1996 yılında kurulan; öğretim üyelerinin, öğretim görevlilerinin ve ders veren okutmanların iletişim kurduğu e-posta hizmeti “Instforum” yönetim tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldı.

Son olarak ise Üniversite Senatosu, 20 Aralık 2023’te fakültelerin yeniden yapılandırılması kararı aldı. Karara göre Fen ve Edebiyat Fakültesi iki ayrı fakülteye bölünecek ve Yönetim Bilimleri Fakültesi kapatılacak. Bu kararlara karşı, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu'nun çağrısını takiben yüzlerce öğrenci “Demokratik Üniversite” nöbeti başlattı.

Öğrencilerden en az 10’unun okula giriş kartları bloke edildi.