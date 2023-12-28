Boğaziçi'de direnen öğrencilere tutuklama tehdidi

Boğaziçi Üniversitesi'nde fakültelerin kapatılması ve bölünmesi yönündeki senato kararının ardından öğrencilerin 25 Aralık’ta başlattıkları "Demokratik Üniversite Nöbeti" dördüncü gününde öğrencilerin Kuzey Piramit önünde yaptığı basın açıklamasıyla sürdürüldü.

Nöbetin başlangıcından bu yana en az 16 öğrencinin kampüse girişi engellendi.

“İşi olmayan kampüse girmesin”

28 Aralık Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun açıklamasına göre etkinlik programının 16:00’da Volkan Çıdam’ın açık dersiyle başlaması planlanıyordu. Ancak, programın başlamasına kısa süre kala Öğrenci Temsilciliği Kurulu, aynı gün Güney Kampüs’te Savunma Bakanı katılımıyla gerçekleşecek “Boğaziçi Üniversitesi 160. Yıl Vizyon Toplantısı” nedeniyle programı ertelediklerini duyurdu.

Kampüsler çevresine çevik kuvvet yığıldı

Öğrenci Temsilciliği Kurulu, kendilerine kampüse “işi olmayanın giremeyeceği” ve güvenliğin özel güvenlik yerine kolluk kuvvetlerince sağlanacağının söylendiğini, kampüste eylem yapılması durumunda öğrencilerin tutuklanacağı yönünde tehditlerde bulunulduğunu aktardı.

“Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”

Güney Kampüs’teki programın Kuzey Kampüs’e taşınmasının ardından öğrenciler saat 16:30’da bir basın açıklaması yaparak engellemeleri sergilediler ve kınadılar.

Öğrenciler açıklamalarında "An itibariyle en az 16 arkadaş[larının]" kampüslere giremediğini ve "eğitim ve beslenme haklarından mahrum bırakıl[dığını]", "ayrıca, [...] güney kampüste gerçekleştirece[kleri] nöbet program[larını] gerçekleştirmeme[leri için] kayyum tarafından alenen tutuklanmayla tehdit edil[diklerini] duyurdular. Öğrenciler, bu baskı ve yıldırma politikalarına rağmen "susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz." dediler.



16 arkadaşlarının kampüse girişinin engellendiğini vurgulayan öğrenciler, "bu hukuksuz ve keyfi kararları kabul etm[ediklerini] bildirerek "arkadaşları içeri alınana, senato kararları geri çekilene, ve öğrencilerin de karar alma süreçlerine dahil olduğu demokratik üniversiteyi kurana kadar" hiçbir yere gitmeyeceklerini duyurdular.

“Kayyumun 160. Yıl Vizyonu”

Bildiride "[...] Kayyum rektör Naci İnci['nin] devlet erkanının katılımıyla güney kampüste [gerçekleştirdiği] ‘Boğaziçi Üniversitesi 160. Yıl Vizyonu Toplantısı’ndaki" hedefleri şöyle özetlendi:



▶ Üniversitesine sahip çıktığı için keyfi ve hukuksuz kararlarla öğrencileri eğitim ve beslenme haklarından mahrum bırakmak,

▶ Hiçbir bileşenin görüşünü almadan fakültelerimizi bölmek, kapatmak, hukuksuz hukuk ve iletişim fakültelerini açmak

▶ Öğrencilerin barışçıl protestolarını tutuklamayla tehdit etmek, kampüse polis yığmak

▶ Öğrencilere danışmadan aldıkları kararlarla yurtsuz bırakarak fahiş kiralara ve tarikat yurtlarına mecbur etmek

▶ Yine öğrencilere danışmadan öğrencilerin bir araya geldiği alanlar olan kulüpleri zorla odalarından çıkarıp kampüsün ücra köşesindeki eski BÜMED binasına sürmek, kulüplerin etkinliklerini sansürlemek

▶ ÖTK’nın yayınladığı gün planı broşürünü hazırlıktaki arkadaşlarına dağıtan öğrencileri kampüse almamakla tehdit etmek.

▶ Akademisyenleri mahkeme kararlarına rağmen baskı ve mobbingle, hukuksuz kararlarla yıldırmaya çalışmak.

Talepler kabul edilene kadar nöbete devam

Öğrenciler "Kayyum rektör Naci İnci’nin ve yönetiminin aldığı hiçbir kararı tanım[adıklarını]" ve aşağıda sıraladıkları "talepleri kabul edilene kadar demokratik üniversite nöbetinden vazgeçmeyece[klerini]" duyurdular.

▶ Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine danışılmadan alınan, fakültenin kapatılma kararı geri çekilerek fakülteye dair alınacak tüm kararlara fakülte öğrencileri ve akademisyenleri dahil edilsin.

▶ Aynı şekilde FEF’in bölünmesi sürecinde de bileşenler dışlanmıştır, tepeden inme kararlar öğrenciler nezdinde hükümsüzdür. FEF bileşenlerine danışılmadan alınan karar derhal geri çekilsin.

▶ İİBF’nin mevcut yerinden taşınması söz konusu dahi olamaz. Fakültemizin binasından elinizi çekin!

▶ Arkadaşlarımız hakkında usulsüzlükle aldığınız okula almama kararını tanımıyoruz. Arkadaşlarımızın eğitim ve beslenme hakkını derhal geri verin!

▶ Kalabalığımızı görün ve ders çıkarın! Kayyum yönetimi tanımıyoruz! Üniversitemize dair alınan her karara üniversite bileşenleri dahil edilsin!

Öğrenciler bu talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdiler.

(AEK)