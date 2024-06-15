ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Haziran 2024 00:43
 ~ Son Güncelleme: 15 Haziran 2024 13:46
3 dk Okuma

Boğaz Köprüsü'nde "SMA" eylemi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "SMA" yazılı otoyla Boğaz Köprüsü'nde trafiği engellediği iddiasıyla gözaltına alınan R.C.Ç.'nin "bipolar tedavisi gören bir kişi" olduğunu açıkladı. Ancak R.C.Ç'nin "tedaviye erişim" sorunu dolayısıyla çıkmazda kalan SMA hastası bir çocuk yakını olması daha yakın bir ihtimal olabilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Boğaz Köprüsü'nde "SMA" eylemi
Boğaz Köprüsü'nde trafiği kesen "SMA" yazılı araç/Güvenlik kamerası görüntüsü

İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde üzerine koyu renk püskürtme boya ile "SMA" yazılmış bir beyaz oto ulaşımı engelledi. 

Resmi açıklamalara göre, köprüde çok sayıda polis ekibi tedbir alırken, araçların girişine izin verilmedi. İki taraflı köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

 

Sürücünün gözaltına alınması ve aracın köprüden çekilmesi sonrasında köprü trafiğe açıldı. Araç "Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü"ne götürüldü.

"Kişi ikna edilerek gözaltına alındı"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır "bipolar tedavisi" gördüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, şahsın ikna edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

"SMA" nedir? Neden "SMA"
konusunda sert bir tartışma var? 

Spinal Musküler Atrofi, kısa adıyla SMA, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı. İstemli kasların erimesine yol açan SMA, sinir-kas (nöromüsküler) hastalıkları grubuna dahil.

Euronews'ta yayımlanan bir kısa özete göre, SMA otozomal ve resesif bir hastalık. Bunun anlamı şu: Anne ve babanın taşıyıcı olması durumunda doğan bebeklerin SMA hastası olma ihtimali 4’te 1. Yani anne ve baba hasta değilse bile 4 çocuktan biri hasta olabilir.

Taşıyıcılık oranı ise toplumda 50’de bir. Doğumlarda ortaya çıkma olasılığı ise dünya çapında yaklaşık olarak ortalama 10 binde birken Türkiye'de bu oran 7 binde bir civarında.

Bebek ölümlerine yol açmada ilk sırada

Motor sinir hücrelerinin bir mutasyon nedeniyle SMN (Survival of Motor Neuron) proteinini yeterli miktarda üretememesi sonucunda oluşan bu hastalık, uzun yıllar tüm dünyada bebek ölümlerine yol açan genetik geçişli hastalıklar arasında ilk sıradaydı.

En ağır seyreden türü de 'Tip 1 SMA'. Baş kontrolü, kol-bacak hareketleri, dönme, yürüme gibi temel becerilerin kaybedildiği bu seviyede yutkunma ve emme gibi işlevler de yerine getirilemiyor ve ömür boyu cihaza bağlı şekilde ancak yaşam sürdürülebiliyor. Çoğu hasta uzun süre hayatta kalamıyor.

Aileler neden kampanya yapıyor?

Tedavi için kullanılan üç tip ilaç var. Türkiye'de bu ilaçlardan sadece bir tanesi olan Spinraza SGK tarafından karşılanıyor.

Tek seferlik ilaç "Zolgensma"ya
ulaşabilme kaygısı

Gen tedavisi sakıncalı dense de Türkiye'de kullanılan Spinraza dışında Zolgensma ve Risdiplam da Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylı ilaçlar. FDA Mayıs 2019’da, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da Mayıs 2020'de bu ilacı onayladı.

Aileler Zolgensma'ya ulaşmak istiyor çünkü bu ilaç ömür boyu kullanılmak zorunda olan Spinraza'nın aksine tek seferlik. Aileler de işte bu sebeple kampanya yapıyor.

Hasta küçüklere ilaç
sağlamak için zamanla yarış

Türkiye'de bulunmayan ve uygulanabilmesi için çocuğun 2 yaşından küçük veya 21 kilodan az olması gereken Zolgensma'ya ulaşmak için aileler gerçek anlamda zamanla yarışıyor.

2020 yılında tedavi için para toplamaya uğraşan 23 kampanya vardı. Ülkedeki SMA Tip 1 hasta sayısının toplamda 100’e yakın olduğu tahmin ediliyor.

Onaylı kullanımının henüz bir yıllık geçmişi bulunan yeni bir ilaç, genetik bir hastalık olan Spinal Musküler Atrofi (SMA)’nın en ağır seyreden formu Tip 1’de çok umut verici sonuçlar sağlıyor. Yaşam beklentisini yükseltirken hastanın solunum cihazına bağımlılığını azaltıyor, hareket kabiliyetini artırıyor. Yeterince erken uygulanabildiğinde bebeklerin tamamen normal bir hayat sürme şansını yakalaması bile mümkün oluyor.

"Devlet, tüm SMA ilaçlarına ücretsiz erişim sağlamalı"
"Devlet, tüm SMA ilaçlarına ücretsiz erişim sağlamalı"
6 Ocak 2021

Çocuk hakları alanında çalışan örgütler, devleti, SMA hastası çocuklar için tedavide kullanılan tüm ilaçlara ücretsiz erişimi sağlamaya davet ederken Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı başlatılan kampanyalara tepki göstermeye devam ettiler ve SMA hastalarıyla devlet arasında halen bir çözüme ulaştırılmış olmayan bir karşıtlık süre gidiyor. 

Polisten SMA'lı çocukların ailelerine: Demagoji yapmayın
Polisten SMA'lı çocukların ailelerine: Demagoji yapmayın
30 Kasım 2020

(AEK)

çocuk hakları çocuk sağlığı çocuk hastalıkları protesto
Sayfa Başına Git