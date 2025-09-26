Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemi

YouTube’da yayınlanan “Soğuk Savaş” programında bir hadis üzerinden yapılan şaka nedeniyle tutuklanan sunucu Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz hakkında iddianame tamamlandı.

Habertürk TV’den Ceylan Sever’in haberine göre, Soydemir ve Akgündüz hakkında “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, programda "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisine atıfla yapılan espri nedeniyle Soydemir ve Akgündüz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)" soruşturması başlatmıştı.

Söz konusu video sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatmıştı. İçeriğin, Hz. Muhammed’e ait olduğu belirtilen “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden yapıldığı ve tahrik edici nitelik taşıdığı öne sürümüştü.

Savcılık, paylaşımların nefret söylemine yönlendirici olduğunu değerlendirerek gözaltı talimatı verdi. Soydemir ve Akgündüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Medya Gözlem Raporları

BİA Medya Gözlem Veritabanı

‘Soğuk Savaş’ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı

(EMK)