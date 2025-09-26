ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2025 13:38
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2025 16:05
2 dk Okuma

"SOĞUK SAVAŞ" PROGRAMININ İDDİANAMESİ HAZIRLANDI

Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemi

Soydemir ve Akgündüz hakkında “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemi

YouTube’da yayınlanan “Soğuk Savaş” programında bir hadis üzerinden yapılan şaka nedeniyle tutuklanan sunucu Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz hakkında iddianame tamamlandı.

Habertürk TV’den Ceylan Sever’in haberine göre, Soydemir ve Akgündüz hakkında “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, programda "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisine atıfla yapılan espri nedeniyle Soydemir ve Akgündüz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)" soruşturması başlatmıştı.

Söz konusu video sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatmıştı. İçeriğin, Hz. Muhammed’e ait olduğu belirtilen “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden yapıldığı ve tahrik edici nitelik taşıdığı öne sürümüştü.

Savcılık, paylaşımların nefret söylemine yönlendirici olduğunu değerlendirerek gözaltı talimatı verdi. Soydemir ve Akgündüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Medya Gözlem Raporları
Medya Gözlem Raporları
12 Aralık 2024
BİA Medya Gözlem Veritabanı
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023
‘Soğuk Savaş’ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı
‘Soğuk Savaş’ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı
23 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
soğuk savaş Boğaç Soydemir Enes Akgündüz
