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HABER
Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 11:38
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2024 11:51
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Boeing 17 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Boeing, fabrika işçilerinin grevi sonrası aksayan uçak üretimi nedeniyle çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarma kararı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Boeing 17 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Fotoğraf: Boeing

Dünyanın en büyük uçak üreticileri arasındaki ABD merkezli Boeing, işçilerin geçen ay başlattığı grev sürerken işgücünün yüzde 10’unu yani yaklaşık 17 bin kişiyi işten çıkartacağını açıkladı.

İcra Kurulu Başkanı Kelly Ortberg, Cuma günü personele gönderdiği e-postada işten çıkarmaların ‘yöneticileri, müdürleri ve çalışanları’ kapsayacağını duyurdu.

Ortberg personele yaptığı açıklamada, grev nedeniyle 737 Max, 767 ve 777 model uçakların üretiminin durduğunu hatırlatarak şirketin finansmanını yönetmek için şirketin küçülmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Durumun zor kararlar gerektirdiğini, uzun vadede rekabetçi kalabilmek ve müşterilere hizmet verebilmek için yapısal değişiklikler yapmaları gerekeceğini ifade etti. “İşgücü seviyemizi finansal gerçekliğimize ve hedeflere uyumlu hale getirdik” dedi.

5 yılda 25 milyar dolarlık zarar

Ortberg, 8 Ağustos 2024'te Boeing’in İcra Kurulu Başkanlığına getirildi. Beş yıldan kısa bir sürede sıkıntılı şirketin üçüncü CEO'su oldu.

14 Eylül'de de 33 bin Boeing çalışanı maaşların artırılması talebiyle grev başlattı. Aradan geçen bir ayda anlaşma sağlanamadı. Bu Being çalışanlarının 16 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk grevi.

Şirketin dünya çapında yaklaşık 170 bin çalışanı bulunuyor ve bunların çoğu Washington ve Güney Carolina eyaletlerindeki üretim tesislerinde çalışıyor. Şirketin Güney Carolina'daki fabrikasında genellikle sendikasız işçiler çalışıyor. Şirket bu nedenle burada 787 üretmeye devam ediyor.

Boeing, 2019'un başından bu yana 25 milyar dolardan fazla zarar etti. 2024’ün üçüncü çeyreğinde firmanın 6 milyar dolardan fazla zarar yazması bekleniyor.

Boeing için işler, 2018’de yaşanan ilk 737 Max kazası ile başladı. Aradan geçen 6 yıllık sürede arka arkaya ticari uçaklarda ölümlü kazalar ve problemler yaşadı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Boeing
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