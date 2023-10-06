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Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 16:28
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 16:28
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Bodrum’un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı’nda su kalmadı

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik: “Bu diğer uyarılardan farklı olarak suyumuzun tamamen bittiği anlamına geliyor.”

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/bodrumun-su-ihtiyacini-karsilayan-mumcular-barajinda-su-kalmadi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yaklaşık 18 milyon metreküp kapasitesi bulunan Muğla Mumcular Barajı'nda su  seviyesi dip seviyeyi gördü. 

Baraj içerisinden geçen eski Bodrum-İzmir karayolu ile diğer tarihi kalıntılar da suyun azalmasıyla görünür hale geldi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajın Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan iki önemli barajdan biri olduğunu ve barajdaki suyun tamamen bittiğini söyledi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı.

“Bizi çok zor günler bekliyor”

Kuraklık nedeniyle iki barajda da ciddi sorun yaşandığını söyleyen Özçelik, şöyle konuştu:

"Mumcular Barajı'ndan su akışı tamamen kesilmiş durumda. Baraj gölünde su tamamen bitti. Buradaki en önemli husus Geyik Barajı'nın da su seviyesinin ölü hacim civarında olması. Yeraltı su seviyemiz de benzer şekilde oldukça düşük durumda. Önümüzdeki günlerde bizi çok zorl günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı olarak suyumuzun tamamen bittiği anlamına geliyor. Sanırım benzetmekte beis yoktur, daha önce Bodrum'un içme suyu anlamında bankada parası kalmamıştı borç alıyordu, şimdi bankada da para bitti.

“Geyik Barajı'ndan su alınmaya devam edilmesi durumunda sisteme çamurlu su gelecek, böylelikle filtre ve vanaların da bozulması söz konusu olacaktır." 

Görüntülerde, bölgedeki tarihi alanların tamamen gün yüzüne çıktığı, seviyenin su alma sınırının altına düştüğü yer alıyor.

(TY)

iklim krizi muğla Bodrum kuraklık
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