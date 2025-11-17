Böcek Ailesinin şüpheli ölümünde gözaltı sayısı 11'e yükseldi

İstanbul Fatih'te anne Çiğdem Böcek ile iki küçük çocuğun yaşamını yitirdiği, baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda hayati tehlikeyle tedavi altında tutulduğu şüpheli zehirlenme vakasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul’a geldikten sonra temas ettikleri otel, restoran ve sokak satıcılarını kapsayan geniş soruşturmada, otel sahibi, lokumcu, midyeci, kokoreççi, ilaçlama firması çalışanları ve gıda tedarikçileri dahil çok sayıda kişi ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Halk TV'de yer alan habere göre Böcek ailesinin kaldığı oteldeki resepsiyon görevlileri ve oteli ilaçlayan şirketin sahibi de gözaltına alındı.

Ailenin ölüm nedenini kesinleştirmek için Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji raporları ile İl Tarım Müdürlüğü’nün gıda numune analizleri bekleniyor.

Soruşturmada, Böcek ailesinin 11 Kasım günü saat saat nerede ne yedikleri belirlenmişti. İnceleme daha sonra genişletilerek, 9–11 Kasım tarihleri arasında tükettikleri tüm gıdalar geriye dönük olarak tek tek tespit edildi.

Aile, 9 Kasım saat 16.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptı. Fatih’te konakladıkları otele yerleştikten sonra akşam yemeğini otel yakınındaki bir restoranda yedi. Anne Çiğdem ve baba Servet Böcek kebap, çocuklar ise makarna tüketti.

Ertesi sabah anne ve baba çorba içerken, çocuklar poğaça yedi. Akşam ise aile aynı bölgede yemek yedi; ebeveynler kıymalı pide, çocuklar sucuklu-kaşarlı pizza tercih etti.

11 Kasım sabahı kahvaltı, baba Servet Böcek'in dışarıdan aldığı poğaça ve simitlerle yapıldı. Saat 16.00 civarında aile Ortaköy’e gitti. Ortaköy Camii yanındaki bir sokak satıcısından her biri birer midye yedi.

Aile daha sonra Dereboyu Caddesi’ndeki bir restoranda çorba içti. Çocuklara sucuk-ekmek verildi. Baba Servet Böcek kokoreç yedi, küçük oğlunun ise kokoreçten sadece bir ısırık aldığı belirlendi. Anne Çiğdem Böcek tavuk tantuni tüketti. Ardından Fatih’teki bir dükkândan lokum alındı ve tüm aile bu lokumdan yedi.

12 Kasım gecesi saat 01.00’de aile bireyleri aynı anda mide bulantısı ile uyandı. Sabaha kadar bekleyen aile, hastanede serum ve probiyotik tedavisi aldıktan sonra otele döndü. Gün boyunca hiçbir şey yemediler.

13 Kasım gecesi yeniden fenalaşmaları üzerine otele ambulans çağrıldı. Bu süreçten sonra anne Çiğdem Böcek ile çocukları hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni hâlâ net değil

Adli Tıp Kurumu’nun ön incelemesi, ölüm nedenini kesin olarak ortaya koyamadı. Kesin sonuçların laboratuvar analizleri sonrası açıklanacağı bildirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ailenin üç gün boyunca tükettiği tüm gıdalardan numune alırken, oteldeki diğer ürünler de laboratuvara gönderildi.

Otel konukları da kontrol edildi

Araştırmalarda aynı otelde konaklayan iki turistin de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Otelde 11 Kasım saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı tespit edilince inceleme derinleştirildi.

Otelin 15 müşterisi sağlık kontrolünden geçirildi ve herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı.

Otel mühürlendi, gözaltılar var

Soruşturma kapsamında otel sahibi H.O., ilaçlama şirketinin sahibi ve çalışanı, ayrıca otel yakınındaki bir fırın sahibi gözaltına alındı. Toplam 11 kişi gözaltında bulunuyor.

Otel sahibi H.O.’nun daha önce “kasten yaralama” ve “karşılıksız yararlanma” suçlarından iki kaydının olduğu tespit edildi. Otel, incelemelerin ardından belediye ekiplerince sabah saatlerinde mühürlendi.

Gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren üç kişinin kaldığı otel mühürlendi

KUŞKULU RESTORAN MÜHÜRLENDİ Ortaköy'deki gıda zehirlenmesinde anne de hayatını kaybetti

