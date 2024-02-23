Bobi'ye verilen 'dünyanın en yaşlı köpeği' unvanı, yaşı doğrulanamadığı için geri alındı

“Dünyanın en yaşlı köpeği olarak” 2023 yılında Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren Alentejo Çoban cinsi köpek Bobi'nin unvanı, yaşını kanıtlayan veri bulunmadığı gerekçesiyle geri alındı.

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, 31 yaşında öldü

21 Ekim 2023'te Portekiz’deki evinde hayatını kaybeden Bobi, yaşayan en yaşlı köpek olmasının yanı sıra, "gelmiş geçmiş en yaşlı köpek" unvanına da sahipti.

31 yaşındayken öldüğü duyurulan Bobi'nin doğum tarihiyle ilgili nihai sonuca varılamadığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre Guinness Dünya Rekorları, açıklamasında Portekiz menşeli Alentejo çoban köpeklerinin ortalama 12 ila 14 sene yaşadığını, 2023 Şubat ayında "dünyanın en yaşlı köpeği" unvanı verilen Bobi'nin o tarihte 30 yaşında olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi'nin yaşı hakkındaki iddialar araştırılacak

Açıklamada, bu nedenle unvanın geri alındığı ve rekorun yeni sahibinin henüz belirlenmediği bilgisi paylaşıldı.

"En yaşlı köpek" unvanının önceki sahibi, Avustralya'dan 1939'da 29 yaş 5 aylıkken ölen "Bluey" adlı köpekti.(AÖ)