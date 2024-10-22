BM’ye mektup: “Gazze'nin kuzeyi katliamla karşı karşıya”

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu ayki başkanlığını yapan İsviçre'ye mektup gönderdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mansur, işgalci güç İsrail'in Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım işlediğini, Gazze'nin kuzeyinde 470 bini aşkın insanın çok yakın bir katliamla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

“Filistin halkı yiyecek, su, ilaçtan mahrum”

Mansur, İsrail'in haftalardır kuzeydeki Filistin halkını yiyecek, su, ilaç ve insan yaşamı için gerekli olan her şeyden mahrum bıraktığına, hastaneleri sistematik olarak hedef alarak sivil halkın sağlık hizmeti almasına engel olduğuna ayrıca gidecek güvenli bir yer olmamasına rağmen Filistinli aileleri zorla güneye sürdüğüne dikkati çekti.

Uluslararası toplumu daha önce bu planlar konusunda uyardıklarını, soykırımın durdurulması için harekete geçme çağrısında bulunduklarını ancak BMGK'nin, sistematik bir şekilde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar karşısında harekete geçmekten aciz olduğunu ifade eden Mansur, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin maruz kaldığı toplu cezalandırmaya son verilmesi gerektiğini vurguladı.

BMGK'ye çağrı

Mansur, BMGK'nin, sivilleri koruması, İsrail'in kasten yok etmeye çalıştığı uluslararası hukuk sistemini kurtarması, derhal ateşkes sağlanması yönünde talepte bulunması, tüm tarafların buna uymasını temin etmesi, Filistin halkının zorla tehcirini ve etnik temizliği durdurması ve UNRWA ile diğer tüm BM kuruluşları aracılığıyla insani yardım sağlaması gerektiğini aktardı.

Filistinlileri göçe zorlama planı İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı. Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı ileri sürüldü. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaştı. Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı harita, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzetildi. "Generaller Planı" adını taşıyan plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılmasını, gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)