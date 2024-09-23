BM’nin 79. Genel Kurulu yarın başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinin bulunduğu ABD’nin New York kentinde her sene üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren Genel Kurul, bu yıl 24-30 Eylül'de düzenleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılışını yapacağı 79. BM Genel Kurulu görüşmelerinin başkanlığını Kamerunlu siyasetçi Philemon Yang yürütecek.

BM Genel Kuruluna 133 devlet ve hükümet başkanı, 3 başkan yardımcısı, 80 başbakan yardımcısı ve 45 bakanın katılması planlandı.

Erdoğan ilk gün söz alacak

BM Genel Kurulunun 1955'ten beri sürdürülen bir gelenek olarak açılış konuşmalarının ardından ilk konuşmayı Brezilya yapıyor. Brezilya'nın ardından ev sahibi ABD söz alıyor.

BM Genel Kurulunda Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk gün 3. sırada konuşacak.

BM Genel Kuruluna 14. kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasında özellikle Gazze'deki duruma dikkat çekmesi bekleniyor.

Filistin ve İsrail

Genel Kurulda Gazze, Ukrayna, Sudan ve Haiti gibi farklı savaş ve çatışmaların gündeme alınması bekleniyor.

Konuşmalarda, Gazze'de ateşkes vurgusunun yanı sıra üye ülkelerin İsrail'in uluslararası hukuk ve BM kararlarını ihlali ile bölgeye insani yardım ulaştırmanın güçlüklerini gündeme getirmesi bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 26 Eylül sabahı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da öğleden sonra yapacak.

“Barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan onuru”

Bu yıl BM Genel Kurul görüşmelerinin ana teması, “Kimseyi geride bırakmamak: Barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan onuru” oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Bugünün küresel düzeni herkes için işlevsel değil, esasen kimse için işlevsel değil” demişti.

Bu nedenle özellikle BM Güvenlik Konseyi ile uluslararası finansal mimarinin reformu konusunun da liderlerin gündeminde olması bekleniyor.

Görüşmelerde iklim krizi ve nükleer silahsızlanma da gündem başlıklarından.

Castro 296, Kaddafi 100 dakika konuşmuştu 51 üyeyle kurulan BM'de 1946 yılından beri Genel Kurul görüşmeleri düzenleniyor. 78 yıldır düzenlenen BM genel kurullarında en akılda kalıcı konuşmalardan biri Küba Devlet Başkanı Fidel Castro’nun 1960'taki 296 dakikalık, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin de 2009’daki 100 dakikalık konuşması oldu. Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev de 1960'ta Filipinler'in konuşması sırasında sinirden yumrukladığı masaya ayakkabısıyla vurmuştu. Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2006'da yaptığı konuşmada, kendisinden bir gün önce kürsüye çıkan eski ABD Başkanı George W. Bush için "şeytan" benzetmesine de sıkça atıf yapıldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de "Mecbur kalırsa Kuzey Kore'yi yok edeceğini" söyleyerek genel kurul tarihinde yer almıştı.

(AS)